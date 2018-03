Rajoy subirá las pensiones y los sueldos de los funcionarios, incluso sin Presupuestos

Con o sin Presupuestos. El Gobierno de Mariano Rajoy aumentará las pensiones y de viudedad en 3% y los salarios de los funcionarios en caso de no alcanzar un acuerdo con el PNV. Los nacionalistas vascos se niegan a apoyar unas cuentas mientras se mantenga el 155 en Cataluña.

PUBLICIDAD

Las medidas más importantes aprobadas por el Gobierno esta misma semana en los Presupuestos de 2018 pueden ser aprobadas mediante reales decretos, pasando por la Cámara Baja de forma particular. Según ha asegurado el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, se podría usar esta vía alternativa si no hay un pacto, pese a que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, había asegurado el PP y PNV ya lo tenían “amarrado”.

De esta forma, la subida del 3% en las pensiones mínimas y de viudedad, el aumento de los sueldos de los funcionarios, junto con los nuevos límites exentos en el IRPF, que pasa de 12.000 a 14.000 euros, pueden ser aprobados vía decreto ley. No obstante, quedaría en el aire toda la inversión que realice el Estado, como en infraestructuras. De esta forma, quedaría pendiente la inversión prometida para Cataluña, entre otras importantes partidas.

Quedarían sin asignación las partidas dedicadas a inversión

En este sentido, los reales decretos pasarían su trámite en el Congreso de los Diputados, retratando a todas las formaciones que voten en contra de subir las pensiones, aumentar los sueldos de funcionarios e incluso si votaran en contra de bajar los impuestos a las rentas más bajas.

PUBLICIDAD

No sería la primera vez que un Ejecutivo pone en práctica este tipo de alternativa. Y es que, en 2011 se aumentó la base reguladora de la pensión de viudedad. No obstante, no se ha llegado a ejecutar desde entonces. Pendientes de estas medidas hay 6,7 millones de pensionistas, el 70% del total de España.

Respecto al IRPF, si bien no se permite crear nuevos impuestos, si se da la alternativa a modificar los existentes. De esta forma, no habría problema, siempre y cuando así lo acuerde el pleno del Congreso, en elevar el límite exento a los 14.000 euros, así como bajar el IRPF para quienes ganen menos de 18.000 euros. También ocurriría lo mismo con el IVA al cine, que pasaría del 21% al 10%.

También se podría legislar sobre las ayudas y beneficios fiscales, como los gastos por guardería, los aumentos en deducciones por familia numerosa y demás medidas aprobadas el pasado martes por el Gobierno.

Además, tampoco quedaría fuera la oferta pública de empleo que da luz verde a la contratación de 8.100 de funcionarios, y la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Incluso la ampliación en una semana del permiso de paternidad es viable con decreto.

PUBLICIDAD

La financiación autonómica también podría ser aprobada mediante decreto, sin necesidad de Presupuestos. En concreto, los casi 4.300 millones de euros adicionales para las autonomías.