Ramón Espinar borra la foto de su mariscada y su grito independentista

El senador y diputado autonómico por Madrid de Podemos, Ramón Espinar, no ha aguantado la presión de las críticas en las redes sociales y ha borrado su foto de la mariscada, que vendía como “baratísimo”.

Espinar publicaba este fin de semana una polémica foto de una señora mariscada, un gusto muy propio de la casta, a la que siempre ha criticado por el despilfarro y el capitalismo de amiguetes. Es la segunda vez en pocas semanas que ha tenido que mostrar de una u otra forma su arrepentimiento por sus propios actos.

El mismo político que dio un pelotazo inmobiliario con una vivienda de protección oficial, el mismo que pedía y pide el boicot contra Coca-Cola mientras compraba dos de estos refrescos, el mismo que cargaba contra las tarjetas Black en el caso en el que ha sido condenado su padre a un año de cárcel y 3.600 euros, el mismo no ha podido aguantar la presión en las redes sociales, un flaco favor más cuando la imagen está corriendo por las redes hasta hacerse viral.

A Espinar se le ha indigestado las fuertes críticas recibidas por publicar una mariscada, mientras que no hace mucho criticaba a un programa de televisión precisamente por despilfarrar comida de alta cocina.

Además, también le llovieron las críticas por hacerse eco de un grito independentista gallego: “Galiza ceive”, propio de la extrema izquierda que representa el viejo BNG.

Así fueron parte de estas críticas:

— Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Lamentable que os metáis con Ramón Espinar, cuando él sólo está socializando las mariscadas pic.twitter.com/zHHNq1IhPf PUBLICIDAD — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Cuando se repartió la congruencia Espinar estaba en la cola de los torpes pic.twitter.com/O01i6xMv2O — Raquel Ecenarro (@RaquelEcenarro) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar, en su colegio privado, segundos antes de decidir que mejor se mete en política. pic.twitter.com/kZWyxUBeKc — Monolocus (@Monolocus) 15 de abril de 2017

Los que no podéis ir a Galicia a tomar marisco baratísimo porque no llegáis a fin de mes sois unos pringaos y unos fachas Ramón Espinar pic.twitter.com/cU1oVteycF — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Breve repaso de los últimos tuits de Ramón Espinar pic.twitter.com/84f7oZxHT6 — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Como suele suceder en estos casos, los cegados seguidores podemitas salen en su defensa, pese a que él mismo, implícitamente, admite que ha sido un error tremendo al borrar el mensaje.

Si eres rojo no puedes tener iPhone ni comer marisco.

Tienes que compartirlo todo y comer mortadela.

Ramon Espinar — Se Sensato (@sesensato1) 15 de abril de 2017

No obstante, la cuestión no es usar un teléfono inteligente exponente de una sociedad capitalista, o comer una mariscada. Con su dinero puede hacer lo que quiera, el asunto es que Espinar ha criticado a quien se come un buen plato de rico marisco, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por vender pisos de protección oficial a “fondos buitre”, al tiempo que él obtuvo cerca de 20.000 euros al vender el suyo, o por tomar Coca-Cola mientras exigía la prohibición de su venta tanto en el Congreso como en el Senado. En resumen, a Espinar se le ha criticado por su incongruencia, dejando un mal ejemplo, otro más, en la formación morada.