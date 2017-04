Ramón Espinar presume de mariscada

Ramón Espinar es el máximo exponente de la incongruencia. El senador de Podemos en la Asamblea de Madrid da a conocer gustos propios de la casta: una rica mariscada en Galicia, mientras denunciaba que había gente que pasa hambre y no llega a fin de mes.

PUBLICIDAD

En su cuenta de Instagram, Espinar adjunta no una ni dos sino hasta cuatro platos de una mariscada en Galicia. Vieiras, navajas, almejas y unas patatas con algo parecido a carne con ensalada. Con el mensaje: “Galiza ceive”, “comida”, “Marisco baratísimo” adjunta estas cuatro imágenes digna de un comensal de la llamada casta, palabra ahora tabú en Podemos para cambiarla por la “trama”.

Le han llovido las críticas por todos sus perfiles de las redes sociales, más cuando con un sueldazo de 49.048,44 euros como diputado de la Comunidad de Madrid -renunció al sueldo de senador, inferior al que cobra como diputado autonómico-. En su declaración de bienes continúa ocultando su salario como diputado autonómico, dejando constancia en la Declaración de la Renta 2015 solo dos partidas de ingresos: tertuliano (6.200 euros) y teleoperador (1.641 euros).

El resto del salario quedó sin conocimiento al público y más de un año después aún no ha actualizado Podemos su declaración de bienes, ya que en el portal de transparencia solo aparecen esos ingresos, y no los miles de euros que le corresponderían por sus seis meses como diputado autonómico en Madrid. Esos comicios se celebraron en mayo de 2015. No obstante, la sociedad no es tonta, por lo que sí conoce estos salarios, más cuando publicados oficialmente.

PUBLICIDAD

El pelotazo inmobiliario de Espinar con una vivienda protegida

Este diputado y senador es todo un ejemplo para su “gente”, de cómo beneficiarse al vender su vivienda protegida, ganó 20.000 euros, cuando poco antes había asegurado que “el objetivo de la vivienda pública no es venderla”. El diputado intentó venderla con un beneficio de 40.000 euros, más del doble del obtenido, por lo que sí especuló.

Espinar admitió esta operación. Decidió vender el inmueble protegido comprado en Alcobendas tan solo meses después de firmar la escritura, en marzo de 2010. Espinar alegó que no podía pagar la hipoteca, de 580 euros mensuales. La promotora del piso fue impulsada por Comisiones Obreras. Según Espinar, la vivienda de la que no podía pagar la hipoteca estaba comprada con un crédito que le había prestado su familia, en el que también participó su padre. El senador y diputado de Podemos no dio a conocer los detalles de este crédito.

Pese a no estar empadronado en Alcobendas ni estar en registro público alguno, Espinar accedió a la vivienda porque la promotora Vitra, impulsada por el sindicato CC OO, que había dejado un 15% de los inmuebles para entregarlos a su discreción. El contrato se estableció con el BBVA.

Años después, ya en la Asamblea de Madrid, cargaba contra todo aquel que hiciera negocios con su vivienda, es decir, a través de la especulación. Así acusaba a la Comunidad de Madrid de realizar un “saqueo de la vivienda pública”, mientras solo cinco años antes daba el pelotazo inmobiliario precisamente con una de estas viviendas.

PUBLICIDAD

El padre de Espinar, condenado en las Black, prestó dinero para comprar el inmueble protegido

Curiosamente, el padre de Espinar fue uno de los que concedió parte del dinero para comprar la vivienda protegida. Ramón Espinar Gallego, que fue ex vicepresidente de Caja Madrid y fue hallado culpable por gastarse 178.399 euros con las ‘tarjetas black’, fue condenado a año de prisión y una multa de 3.600 euros.

Antes de la condena, Espinar no quiso valorar la situación penal de su padre y su relación con el crédito concedido para obtener la hipoteca del BBVA. “No voy a valorar eso“, aseguró para esclarecer su pelotazo inmobiliario, al tiempo que se excusaba: “Yo no tenía la información que tengo ahora”.

Se sabe que el padre de Espinar era una de las amistades del alcalde de Alcobendas, el socialista José Caballero, el mismo municipio en el que le tocó el piso protegido. Para tratar de quitar hierro al asunto, Espinar afirmó que el Ayuntamiento no tenía que ver con la promoción, pero lo cierto es que sí. Cedió el suelo para construir las viviendas protegidas.

Espinar, cazado comprando Coca-Cola el mismo día que pedía su prohibición en el Senado

Pero en esta oleada de incongruencias, el senador de Podemos también ha tenido que pedir “perdón” por saltarse el boicot a Coca-Cola. Hace solo dos semanas se le pilló comprando dos refrescos de esta marca alegando que no había otra posibilidad, ya que en la cafetería del Senado solo venden este producto, junto con agua y otras bebidas. Espinar tuvo que disculparse ante los trabajadores, ya que su formación había pedido el boicot contra esta empresa y ha promovido la prohibición de su venta en las dos Cámaras de las Cortes.

La controversia ha surgido a raíz de una foto que ha comenzado a difundirse por redes sociales en la que se ve a Espinar en la fila del bufé del Senado, aguardando a pagar su menú, con una bandeja entre cuyo contenido figuran dos botellines de coca-cola.

Precisamente ese mismo día la Mesa del Senado ha rechazado una petición registrada por dos parlamentarios de Unidos Podemos, Iñaki Bernal, de IU, y Vanessa Angustia, de En Marea, para que se prohíba la venta de coca-cola en la Cámara Alta. La razón que ha esgrimido la Mesa es que ya hay un contrato de suministro firmado y que, por tanto, no se puede cambiar.

Estas incongruencias del podemita no han pasado inadvertidas en redes sociales. La última mariscada de Espinar se ha hecho viral.

Madre mía Amancio Ortega restregando a la gente su riqueza Ramón Espinar pic.twitter.com/wEwZ7rKHhb — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Lamentable que os metáis con Ramón Espinar, cuando él sólo está socializando las mariscadas pic.twitter.com/zHHNq1IhPf — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017

Cuando se repartió la congruencia Espinar estaba en la cola de los torpes pic.twitter.com/O01i6xMv2O — Raquel Ecenarro (@RaquelEcenarro) 15 de abril de 2017

Ramón Espinar, en su colegio privado, segundos antes de decidir que mejor se mete en política. pic.twitter.com/kZWyxUBeKc — Monolocus (@Monolocus) 15 de abril de 2017

Los que no podéis ir a Galicia a tomar marisco baratísimo porque no llegáis a fin de mes sois unos pringaos y unos fachas Ramón Espinar pic.twitter.com/cU1oVteycF — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) 15 de abril de 2017