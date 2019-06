Randa Sayegh Hamati: En España muchos aprovechan el Islam para cobrar subvenciones y adoctrinar

@jmfrancas. Randa Sayegh Hamati es traductora y profesora de Árabe y profesora de Relaciones Internacionales. Lleva casi 38 años en España.



JMF: ¿De dónde eres?

Randa Sayegh Hamati: Soy de Amán Jordania.

JMF: ¿Musulmana?

Randa Sayegh Hamati: Soy católica.

JMF: ¿Existen católicos en Jordania?

Randa Sayegh Hamati: Mis padres son ortodoxos y yo estudié en una escuela de monjas católicas.

JMF: ¿En Jordania?

Randa Sayegh Hamati: Sí. Mi tío fue obispo de la iglesia católica hasta hace 3 años.

JMF: ¿Se puede ser católico en un país árabe?

Randa Sayegh Hamati: Sí, claro. En Jordania vivimos en armonía con los musulmanes. No todos los países árabes son iguales. Tiene mucho que ver los cambios sociales

JMF: ¿De qué depende que un país acepte esta convivencia?

Randa Sayegh Hamati: Ahora hay más diferencias. En Jordania por ejemplo fue el Rey Hussein y ahora el Rey Abdalá que han fomentado el respeto a los cristianos. De hecho el día 25 de Diciembre es fiesta en el país. Es de los pocos países que valoran a los cristianos como autóctonos del país. Además todo lo que hace la Iglesia Católica ahí es para cristianos y musulmanes, Cáritas hace en Ramadán cenas especiales para los pobres musulmanes. La gente pobre cuando va a la iglesia de mi tío dicen vamos a la mezquita del cristiano. En Madaba, donde el Monte Nebo, hay una mezquita que se llama “mezquita de Jesús hijo de María”. El problema de los cristianos de ahora son las guerras que ha fomentado el extremismo musulmán.

JMF: Pero en muchos países árabes no es posible ni construir una Iglesia…

Randa Sayegh Hamati: La mayoría de los musulmanes están en Indonesia y los árabes son solo el 25 ℅ de los musulmanes del mundo. Hay muchos países que no permiten construir una iglesia y se les olvida que el profeta Mahoma fue el primer en respetar a las otras religiones. Siempre se refería a ellos como los del libro. Se refiere a la Biblia pero el problema son los cambios que surgen con el poder que cambian lo que quieren ya que la gente no lee bien el Corán. Hay muchos países que matan a cristianos por llevar una Biblia encima.

JMF: Distingamos conceptos entonces: árabes, moros, musulmanes, islam, islamistas.

Randa Sayegh Hamati: Sí. No todos los, árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes. El problema de las traducciones es que una vez que se traduce algún término se queda para siempre. Yo trabaja para el National Geographic en documentales. Había un traducción del 82 creo sobre el Yihad que se convirtió en el símbolo de los yihadistas. En aquel entonces lo había traducido como lucha contra los infieles y era luchar simplemente. En la Universidad cuando estudiaba, la profesora discutía conmigo sobre ALÁ. Le dije que Alá es Dios en árabe y no es el Dios de los musulmanes. Ella me decía que eso lo tenía el diccionario RAE. Menos mal que lo cambiaron porque yo era cristiana y usaba ALÁ como Dios. Es como decir God en inglés.

JMF: Pero lo que sepas tu importa poco si el resto interpreta otra cosa…

Randa Sayegh Hamati: En Jordania y toda la zona de levante, Siria, Líbano y Palestina hay un pluralismo religioso que convive.

JMF: ¿Siria? ¿Sería antes no?

Randa Sayegh Hamati: Sí, antes de que entre en guerra.

JMF: También en Iraq y no queda nada de esto…

Randa Sayegh Hamati: Hay refugiadas cristianas que se tapan la cabeza para que no les reconozcan. Por desgracia han conseguido destruir toda la buena convivencia. Están mirando a los cristianos como los enemigos, cuando antes venían a pedir ayuda social.

JMF: ¿Por qué en Jordania hay convivencia y en Irán, Arabia Saudí, Emiratos, Yemen… ¿ no?

Randa Sayegh Hamati: La violencia esta relacionada más con el subdesarrollo que con la religión. No tenían la misma historia. Tiene mucho que ver con el bagaje cultural. A los países árabes les une solo el idioma después la religión y por eso en la Liga Árabe lo que importa es que la lengua oficial del país es árabe. La historia de los países del levante en Oriente Medio tiene mucho que ver con los cristianos que llegaron a vivir allí mucho antes de la llegada del Islam. Los cristianos que vivían en Siria han compartido la iglesia con los musulmanes y al final la población musulmanes creció y de quedaron con ella.

JMF: Las primeras comunidades cristianas fueron en Siria e Iraq y fíjate como están ahora, a punto de extinguirse…

Randa Sayegh Hamati: Pues sí. Hay un movimiento para acabar con ellos de manera sutil. El problema de los movimientos contra el cristianismo ha nacido en Occidente.

JMF: Entonces el Islam, ¿ es realmente el enemigo?

Randa Sayegh Hamati: No, es la gente que aprovecha del Islam para llegar al poder. En Europa la mayoría de las asociaciones son criadas para llegar al poder sembrando el odio.

JMF: ¿Criadas por quién?

Randa Sayegh Hamati: Eso sí primero cobrar subvenciones y luego el adoctrinamiento. En España hay muchos que tienen la ambición de llegar al poder político a través de ser presidente de una asociación.

JMF: ¿Te refieres a que el propio Estado español los subvenciona?

Randa Sayegh Hamati: Eso pasó en el caso de Cunit que el imán no era solo eso, era presidente de una asociación que manipulaba a la gente. Todas las asociaciones y fundaciones tienen derecho a subvenciones y ellos lo utilizan para otros fines.

JMF: ¿Qué habría que hacer para impedirlo?

Randa Sayegh Hamati: Es un derecho lo mismo que los partidos absurdos que surgen. Pero habrá que vigilar mejor a donde ese dinero. La gente que vive aquí conoce bien sus derechos.

JMF: Ante la duda lo mejor es limitar al máximo la inmigración musulmana, ¿no?

Randa Sayegh Hamati: No todos los musulmanes son malos. Hay muchos que creen en Dios y en la paz.

JMF: Y, ¿cómo distinguir unos de otros?

Randa Sayegh Hamati: Bueno hay mucha gente que confunden este término, de hecho cuando me lo dicen les contestó y a mucha honra. Yo soy Árabe y tengo muchas tradiciones y costumbres que comparto con los musulmanes de mi país de origen. Fíjate que los refugiados a veces ponen una Cruz en su cuello para pasar frontera y no son cristianos. Al ser humano se le engaña. No podemos separarles pero hay que insistir en la integración.

JMF: Por esto te digo, que ante la duda cerrar fronteras. El musulmán no se integra…

Randa Sayegh Hamati: Tengo amigas integradas en la, sociedad española. El problema es la gente que viene de zonas rurales que nunca ha visto nada igual y ahí está la ignorancia y el choque de Cultura.

JMF: ¿Musulmanas?

Randa Sayegh Hamati: Si señor musulmanas, que viven en España

JMF: Y, ¿la solución?

Randa Sayegh Hamati: La solución es conseguir acuerdos con los países, de origen.

JMF: Acuerdos en que sentido?

Randa Sayegh Hamati: Acuerdos de ayuda a los proyectos de allí para crear empleo en su propio país. Ahora la corrupción allí es tremenda.

JMF: ¿Hace esto Arabia Saudí que es más rica que nosotros?

Randa Sayegh Hamati: Mira por ejemplo Jordania presentó un plan de empleo de jóvenes refugiados porque el problema no es, darles de comer ahora, sino tener un futuro que estos chicos estén preparados. La educación es fundamental. Si dejamos los jóvenes en campamentos tendrán y les llevan por otro camino. Hay que trabajar mucho. Europa piensa, que esto está lejos pero no. Hay que cambiar la forma de ayudas y ver cómo se puede aprovechar de los jóvenes que son muy inteligentes pero que la guerra les arrebatado todo.

JMF:¿Es posible qua el resto de países árabes actúen como Jordania?

Randa Sayegh Hamati: No creo, Jordania esta llevando la política de la integración. De hecho hay colegios en los pueblos cercanos a los campamentos que hacen turnos para que puedan ir los niños del campamento. Ahora hay 70.000 niños refugiados sin escuelas no dan abasto. Piden que se construyen escuelas y no quieren dinero. Gente que abrió su casa para acoger a refugiados pensando que era para poco tiempo y ya llevan más de 7 años.

JMF: ¿Me hablas de Jordania?

Randa Sayegh Hamati: Sí. Aquí en España es muy complicado ya que se necesita una política común desde Europa para llegar a acuerdos firmes y no sólo anuncios. Soy Presidenta de la “Union de mujeres hispano-árabes” No está registrada porque no queremos subvenciones solo intentar integrarnos en la sociedad de manera voluntaria.

JMF: Gracias Randa, si te dejas más adelante seguimos, ya hay mucho material para intentar asimilarlo.

Randa Sayegh Hamati: Siii lo sé. Gracias a ti.