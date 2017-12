“Nos meten por arriba, por abajo y por detrás”, ironiza.”Nos meten por arriba, por abajo y por detrás”, ironizaba la ex entrenadora de la Selección española de natación sincronizada sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida al diario independentista Aran, Anna Tarrés, dijo tras ser preguntada por el artículo 157 que conoce el 155: “Nos meten por arriba, por abajo y por detrás”, ironiza.

Además, Tarrés tampoco sabe con qué nombre se presentó el PDeCAT a las elecciones de septiembre de 2015, ni que lo hizo de la mano de ERC. “Si no me acuerdo es porque no era un nombre bastante contundente”, responde.

La exseleccionadora de natación sincronizada intervino en el acto de inicio de la campaña de Junts per Catalunya, durante el que afirmó que lo que se le viene encima a Cataluña si los suyos no ganan es “aterrador” “155 o dignidad. Democracia o sumisión”, resumió.