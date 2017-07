Rosendo Naseiro a Joan Tardá: “Usted no llegará a mi edad porque está gordo”

El extesorero del PP Rosendo Naseiro ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, donde ha asegurado que desconoce si existía una caja B o contabilidad paralela en el partido.

Éstas son las principales frases pronunciadas por Naseiro, tesorero del PP entre enero de 1989 y abril de 1990, en respuesta a las preguntas de los diputados:

– “Nunca le pedí dinero a nadie, si alguien lo pidió en mi nombre es sin saberlo yo”

– “Dicen que existía la caja B, no la vi nunca. No lo sé”.

– “A veces ibas al mitin y te daban un talón, se lo daban a Fraga”

– “Ingresé en la cárcel por un juez que se equivocó (…) el señor Manglano era un hombre de izquierdas, de los que llamaba yo rojo”. “Es un mentiroso que me detuvo ilegalmente”.

– “Rosendo Naseiro no tienen ninguna condena por nada, nunca ha sido condenado”

– “Nunca se pagaron sobresueldos conmigo ni se firmaron recibos ni cosas privadas. Los pagos que hacía tesorería, lo he dicho muchas veces aquí, son pagos que eran por conducto normal”.



– “Ustedes no lo llamarán tribunal, pues yo lo llamo tribunal, claro que es un tribunal. ¿Qué pintamos aquí entonces?”

– “El señor Fraga no gastaba un duro del partido, como yo tampoco gastaba nada más que las comidas. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba”.

– “Se pedían donaciones a toda España”

– “A lo mejor alguien, alguna vez, recuerdo que hubo un talón que tenía un poquito de dinero y se lo dio a los escoltas (…) y los escoltas después lo habrán dado en la oficina del partido”

– “No recibí ni supe nada ni de esos pagos ocultos ni de esa caja B”. “A lo mejor sabías de una provincia que todo no había salido bien, pero pasabas”.

– “A los diputados les puse, en vez de pagar sobresueldos, un impuesto. Les cobraba el 10 por cien”

– “Dimití porque pensé que podía haber alguna duda”

– “Soy militante del partido y quiero al partido y desde mi óptica el partido era legalísimo”

– “No me acuerdo, me he olvidado, son 30 años”

– “Los presidentes de los partidos pueden hacer lo que les dé la gana y supervisar lo que quieran, mandan en todos, pero no llevaba José María Aznar las cuentas del partido, se llevaban en tesorería”.

– “Que yo me acuerde, nunca (tuvo cuentas en Suiza), dicen que hay una cuenta, pero yo diría que esa no es mi firma”.”No me acuerdo, pero creo que no”. “A lo mejor sí”.

– “Sé que en alguna ocasión mandé algún dinero a Suiza, porque tenía un nieto que estaba enfermo y había ido a un médico allí”.

– “El Prado se llevó 24 cuadros que le he vendido, de esas cosas me acuerdo”. “Están liquidadas todas la cuentas y todo arregladito, gracias a Dios”.

– “Bárcenas no entendía de cuadros”.

– “El señor Bárcenas puede decir lo que quiera. Él sabrá y es dueño de sus responsabilidades, yo soy dueño de las mías”.

– “Usted no sabe cómo va a estar mañana. No pongo auriculares, por no vulnerar y hacer como todos, sino por cuidar mi salud. Yo cuido mi salud, estoy muy sanito” (al diputado de Cs Toni Cantó, que le ha llamado “sordo selectivo”)

– “Yo soy liberal”. “Voy en zapatillas y contesto lo que me da la gana, porque no debo nada a nadie”.

– “Sea concisa, quiero marcharme, que tengo que tomarme unas pastillas”. (A la diputada de Podemos Carolina Bescansa)

– “Me es simpático” (al portavoz de ERC, Joan Tardá)”.