El sonoro ridículo de Puigdemont con Carter

Artur Mas puso el listón muy alto en cuanto a los ridículos mundiales se refiere, pero ha sido superado con creces por el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En su intento de recabar apoyos a su causa separatista, Puigdemont se fue a EE UU de la mano de un dirigente del Diplocat. Su hito: un encuentro “secreto” con el ex presidente Jimmy Carter. Un hecho que fue tildado como un “acto diplomático de primer nivel” por una de las voceras del independentismo catalán, Pilar Rahola.

ACTO DIPLOMÁTICO DE PRIMER NIVEL.

@KRLS viaja en secreto a los EE.UU. para explicar el proceso en el Centro Carterhttps://t.co/0YLdvt45r7 — (((Pilar Rahola))) (@RaholaOficial) 7 de abril de 2017

Rahola llegaba a decir que el encuentro era “muy importante”, y que el Ministerio de Exteriores estaba “en blanco” e incluso que el Gobierno no podía hacer ya nada. “No lo pueden estropear“, aseveraba.

Los medios separatistas anunciaban la noticia como si se tratara de una victoria épica de Puigdemont. Un encuentro en secreto con el mismísimo Carter, y tan secreto fue que no ha aparecido aún ni una sola foto entre ambos. Un hecho más que sorprendente, ya que la única foto que existe es con un miembro del Diplocat, es decir, con uno de los suyos, con la que la Generalitat anunció su visita al Centro Carter.

No obstante, el tremendo zasca llegaba tan solo unos días después, concretamente a última hora de la tarde de ayer. Cuando en un comunicado oficial, EE UU se comprometía con una España “fuerte y unida” y dejaba el problema catalán como una cuestión interna. Pero no sólo, sino que además, desde el Centro Carter respondieron a la Generalitat: informó a Puigdemont que no se implicará en su plan de referéndum.

Por lo que el hito se ha convertido en un sonoro ridículo, uno más de la corta trayectoria exterior que inició la Generalitat para tratar de ganarse apoyos. Ni uno solo de ellos es de alto rango o tiene decisiones de poder importantes.

La embajada de EE UU en España afirmó que el país es “un aliado vital, socio y amigo“. Un comunicado de pocas líneas, resumidas en menos de un folio, que supone un nuevo revés a la estrategia de internacionalizar el proceso separatista, que previsiblemente prevé montar otro referéndum para septiembre.

Desde la Generalitat se ha asegurado ya que este nuevo revés se debe al Ejecutivo de Mariano Rajoy, el mismo que se había quedado “en blanco” tan solo cinco días antes.