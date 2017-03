‘Susana Díaz se empadrona en Madrid para no pagar el impuesto de sucesiones’, la broma viral en RRSS

Una broma publicada en el portal de humor ‘12 minutos‘ que afirma que Susana Díaz se empadrona en Madrid para no pagar el impuesto de sucesiones, se ha hecho viral en internet en cuestión de horas con más de 50.000 compartidos en redes sociales.

El texto, que se publicó hace menos de 24 horas, ha sido denunciado y ha desaparecido de la plataforma. Ante la posibilidad de que Susana Díaz presida el PSOE y se traslade a Madrid, un usuario ha escrito esta información ‘falsa’ que ha triunfado en redes sociales.

“Susana Díaz se empadrona en Madrid para evitar pagar su impuesto de sucesiones en Andalucía. Tras las constantes manifestaciones y denuncias de la plataforma “STOP impuesto de sucesiones” para pedir la eliminación de dicho impuesto, y ante la negativa de la presidenta de Andalucía por suprimirla, los integrantes de esta plataforma reciben la noticia con asombro”, decía.

“En breve seré elegida presidenta del PSOE nacional, de hecha ya he traslado mi residencia allí, incluso me he empadronado”. Ante la pregunta de un periodista sobre dónde pagaría el impuesto de sucesiones si se diera el caso de tenerlo que hacer, responde que “si tengo mi residencia en Madrid, estoy obligada a tributar allí”, añadía.

Impuesto de Sucesiones más alto de España

Andalucía, gobernada por la socialista Susana Díaz, que aspira a ser secretaria general del PSOE, y Asturias, por Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, son las comunidades autónomas con los impuestos de sucesiones más altos de toda España.

Toda la vida trabajando y tributando para que al final la comunidad autónoma en cuestión, que tiene transferidas esas competencias, vuelva a recuadar por lo dejado por un fallecido a su mujer e hijos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones.