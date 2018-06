Teresa Rodríguez acusa a Echenique de promover una porga interna en Podemos

La líder territorial de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado al secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, de estar detrás de un “documento falso” con el que se pretendería socavar la imagen de los Anticapitalistas.

PUBLICIDAD

“Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo. Y yo no me lo creo. No me lo puedo creer. Te lo juro”, se puede leer en el pantallazo de una serie de mensajes en Telegram a Echenique que la coordinadora general de Podemos en Andalucía ha publicado en redes y después ha borrado. “No disimules, me lo han dicho (…), es muy brutal. Eres tú”, insiste Rodríguez a Echenique en sus mensajes. “A mí también me dicen cosas y no me las creo”, le responde el número dos de Podemos.



Echenique ha advertido a la líder andaluza de la formación, Teresa Rodríguez, de que el acuerdo alcanzado en esta comunidad con IU para confluir en los próximos comicios autonómicos “contraviene” el reglamento de la dirección estatal.

Podemos e IU de Andalucía comenzarán este martes a apuntalar los contenidos del acuerdo alcanzado para confluir como coalición en las próximas elecciones autonómicas y municipales, un proceso al que se han sumado formaciones como Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista y que incluye, entre otros puntos, la celebración de unas primarias conjuntas para elegir las listas electorales.

PUBLICIDAD

Interpelado por este acuerdo, Echenique ha respondido en rueda de prensa en Madrid que el procedimiento aprobado por la dirección estatal de Podemos está por encima de una “declaración” territorial.

Según ha explicado, este procedimiento establece la celebración de primarias propias a nivel autonómico y, después, la confección de la lista definitiva a raíz de una negociación con los socios de confluencia.

El proceso -ha proseguido- será el de “siempre, es decir, que cada organización hará sus propias primarias, luego conversarán, y después de valorar el peso que aporta cada fuerza, se configurarán las papeletas”.

“Lo que se ha aprobado en Andalucía, que es una declaración, no un reglamento, contraviene los reglamentos aprobados en la dirección estatal, que es de rango superior. Tocará hablar con los compañeros de Andalucía para ver cómo solucionamos esa discrepancia”, ha avisado Echenique.

PUBLICIDAD

El secretario de Organización ha insistido en la idea de que los documentos de ámbito estatal recogen lo que Podemos ha hecho siempre y ha apostillado que en Andalucía proponen una “manera diferente con resultados que son difíciles de prever”.

Las discrepancias ahondan en las diferencias entre Echechenique y Teresa Rodríguez, una de las caras visibles del sector Anticapitalista, que se mostró crítico con la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero.

A esta desavenencia se ha sumado recientemente otro incidente en el que Teresa Rodríguez hizo público “por error” el fragmento de una conversación con el secretario de Organización en el que le acusaba de estar en un complot para desprestigiar a la dirección andaluza mediante la difusión de un “documento inventado”.

Esta previsto que Teresa Rodríguez y el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, comparezcan este martes antes los medios tras la primera reunión del órgano compartido que concretará la confluencia en Andalucía.