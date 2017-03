El Tribunal de Cuentas tumba las justificaciones del ‘crowdfunding’ de Sánchez

La financiación de una lista candidata a las primarias del PSOE deben pasar por los ojos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas a través del PSOE.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, ha asegurado en una carta que toda la financiación de las candidaturas, incluida la del crowdfunding de Pedro Sánchez, deben pasar por el organismo fiscalizador a través del PSOE, incluso si las primarias no han sido convocadas, tumbando así el argumento de los “sanchistas”, que afirmaban que solo tenían que rendir cuentas con Hacienda.

En la misiva entregada a la gestora, se niega la existencia de un supuesto vacío legal sobre el crowdfunding, tal y como alegaba Pedro Sánchez para no tener que dar ninguna explicación a la actual dirección del PSOE, que denunciaba a su vez que militantes y simpatizantes de Podemos podrían haber donado dinero a la campaña de Sánchez.

El ex líder del PSOE ha asegurado, además, que no recauda a nombre del partido, y que las primarias no han sido convocadas. No obstante, se financia para intentar conseguir el liderazgo del PSOE.

Cada uno de los candidatos tiene dos cuentas bancarias, una de ingresos y otra de gastos, para poder ser fiscalizada por el Tribunal de Cuentas a través de Ferraz.

De hecho, los otros dos candidatos al liderazgo del PSOE ya han escogido este mismo sistema, rechazado por Sánchez, ya que la gestora no se ha mostrado neutral durante este proceso.

Por ahora, Sánchez ya ha obtenido más de 90.000 euros, dinero que se destinará a oficina, alquileres y recintos para organizar mitines, así como dietas y salarios de su equipo. Asimismo, ha asegurado que no dará a conocer la identidad de sus donantes, pese a que así lo exige la ley de partidos. Los de Sánchez argumentaron que se vulneraría la ley de protección de datos.