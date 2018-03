Dos cobardes separatistas usan a una mujer como escudo humano ante los Mossos

“No, no, no”. Así gritaba una mujer empujada por dos hombres ante una muralla formada por agentes de los Mossos de Esquadra, justo antes de empezar una de las cargas en las calles de Barcelona provocadas por los graves disturbios tras la caída de Carles Puigdemont.

Los dos hombres empujan a la mujer de los brazos para después ponerse detrás de ella, justo cuando los Mossos ya habían exigido reiteradas veces la disolución de la concentración.

Ante la amenaza y la avalancha humana para intentar romper el cordón policial sale ahora a la luz la cobarde actuación de estos dos separatistas, quienes primero coge del brazo a una mujer para situarla en primera línea, pese a los gritos de “no, no, no” de ésta. Después, en vez de protegerla de los fuertes porrazos, uno de ellos la usa de escudo humano, mientras los Mossos golpean a todo aquel que se aproxima.

Mirad la cobardía de estos de la República de las Sonrisas

Escuchad a la chica como grita no, no ,no y la mandan a primera fila a recibir de los Mossos

Esto señores, es lo que te quieren vender con participar.

No lo verás en TV3

No lo verás con Ferreras y Ana Pastor#Puigdemont pic.twitter.com/Fm2ek8sWXp

— RadioCarmenaM21 (@RadioCarmena) 25 de marzo de 2018