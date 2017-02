Vistalegre 2 no fue una guerra únicamente entre pablistas y errejonistas. Los militantes tiraron de su propia hemeroteca para dejar en evidencia a los líderes de Podemos. Pablo Echenique fue el peor parado en esta contienda.

Con las gradas medio vacías y en un claro ambiente de crispación, Fernando Barredo, de la plataforma Podemos en Equipo, último ponente del sábado dejó constancia de su enfado con la cúpula de Podemos y con las críticas dirigidas a Pablo Echenique, cuyo rostro era un poema tras el discurso del toledano.

Este militante, que con arrojo y energía, gritos incluidos, le echó en cara a Pablo Echenique el funcionamiento de la Comisión de Garantías. El discurso empezó con sorna. “Con todos mis respetos al compañero Pablo Echenique”, afirmaba el militante de Toledo. Recordó las palabras del líder de Podemos en Aragón días atrás en Toledo: “La Comisión de Garantías es una de las cosas que mejor funcionan en Podemos”. Echenique asentaba satisfactoriamente con la cabeza, como si el discurso fuera a darle respaldo en ese sentido.

No obstante, afeaba instantes después a Echenique a gritos “¡Una Comisión que tiene ochenta y tantos mil casos sin resolver no me parece que sea el mejor ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos!”. “Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de ochenta mil, ¡ochenta mil casos sin resolver! ¡Decidme a mí qué coño funciona!”, levantando los aplausos entre los presentes. En ese momento, se incrementaron los decibelios en Vistalegre.

Echenique: De la cara de asentimiento a la de abochornado

Barredo dejó en evidencia a Echenique, cuya de cuya cara se borró inmediatamente la sonrisa. Las críticas a esta Comisión fueron el centro de atención durante la tarde del sábado. El diputado y ex juez Juan Pedro Yllanes también reprochó el funcionamiento de la misma y exigió “independencia”. “He peleado por la independencia del Poder Judicial y pelearé por la independencia de la Comisión de Garantías”, ha afirmado Yllanes en una crítica a esta área de Podemos.