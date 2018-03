Una diputada podemita de En Marea gallega se enfrenta a la Policía en un acto vandálico

La diputada podemita en el Parlamento de Galicia Paula Quinteiro Araujo se ha visto envuelta en la madrugada del pasado 18 de marzo en una disputa con la Policía Local de Santiago cuando formaba parte de un grupo de “15 jóvenes” que presuntamente estaba cometiendo actos vandálicos contra los vehículos aparcados en la calle.

El atestado policial afirma que cuando el grupo fue sorprendido tras la llamada de un vecino, Quinteiro trató de hacer uso de su condición de diputada gallega para “impedir” y “dificultar” la identificación de uno de los presuntos responsables de los destrozos de los vehículos. Enseñando su acreditación de parlamentaria del grupo de En Marea se dirigió en estos términos a los policías locales que trataban de identificar a su compañero, que previamente les había llamado “policías hijos de puta” y les había hecho una peineta. “¿Qué hacéis? Yo soy diputada y estáis interfiriendo en mi labor parlamentaria. ¿Sabéis qué estáis haciendo? Estáis secuestrando mi labor parlamentaria y tenéis que saber que tengo un régimen especial. Voy a interponer una interpelación parlamentaria ante el Parlamento gallego por la actuación policial”, dijo.

La diputada gallega ha tenido que dar explicaciones al portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Luís Villares, y al resto de su grupo parlamentario, aunque todavía no ha trascendido ninguna medida disciplinaria sobre ella.

A última hora del miércoles, la diputada regional colgó en su perfil de Twitter este comunicado (en gallego):

Co obxecto de responder ás acusacións infundadas que se están vertendo dende diferentes medios de comunicación, gustaríame aclarar o que sucedeu e, sobre todo, o que non sucedeu a noite do 17 de marzo.

— Paula Quinteiro (@pau_qa) 20 de marzo de 2018