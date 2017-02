Vídeo: bronca entre Pablo Iglesias y Celia Villalobos por las pensiones

La presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ha discutido este miércoles con secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras hablar de la situación del Banco de España durante la comparecencia de su gobernador, Luis María Linde.Iglesias ha intentado preguntar al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por la imputación de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por la salida a bolsa de Bankia, pero Villalobos se lo ha impedido bajo el argumento de que ese asunto corresponde a la Comisión de Economía y no al Pacto de Toledo.

La polémica se ha repetido al término de la comparecencia de Linde, ante las cámaras de televisión que aguardaban unas declaraciones suyas y que han recogido un tenso diálogo entre ambos en el cual Vilalobos le ha reiterado que ella se limita a cumplir el Reglamento del Congreso mientras él le ha reprochado que no le dejara preguntar.

Tuteándose ambos, han discutido ante los periodistas durante casi dos minutos hasta que el puñado de periodistas se ha disuelto para recabar declaraciones al gobernador del Banco de España.

“Lo siento Pablo, de verdad, lo siento”, le ha llegado a decir la presidenta mientras argumentaba que cuando un “compañero” preside una comisión debe aplicar el Reglamento “porque no le queda otra” y “aunque no le guste”.



Como la discusión subía de tono, Villalobos le ha preguntado si había pedido la comparecencia de Linde en la Comisión de Economía para hablar de Bankia, y como Iglesias le ha contestado con un “la pediremos”, ella le ha replicado: “Aaaah, pues haberla pedido, ya has perdido una semana”

El líder de Podemos le ha dicho entonces “y nos diréis que no, como siempre”, a lo que Celia Villalobos ha insistido invitándole a solicitarla “y después hablamos lo que tú quieras”.

Poco después, una vez que Linde ha hablado con los medios, Iglesias ha explicado a los periodistas que la presidenta de la comisión “tiene un estilo de otra época”, que ha descrito como “autoritario” y propio de un PP “que no está acostumbrado a una oposición de verdad”.

A él le parecía “sensato” aprovechar que Linde comparecía para hablar de pensiones “hacerle un comentario” sobre la “mala imagen” que para el Banco de España supone que Miguel Ángel Fernández Ordóñez haya sido imputado.

Tras todo ello, Iglesias y Villalobo han mantenido un rifirrafe que han captado las cámaras de televisión. Entre ellas, las de La Sexta, que ha emitido las imágenes en el programa Más vale tarde.