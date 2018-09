Un total de 595 empresas completaron su salida de Cataluña en el segundo trimestre del año, un 234 % más que en el mismo periodo de 2017, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado hoy por Informa D&B.

Tras la salida de estas empresas, que suman una facturación de más de 627 millones de euros, Cataluña se convierte en líder de los cambios de domicilio que se realizan dentro de España, ya que suponen el 35 % del total.

El número de empresas que abandonaron Cataluña en el segundo trimestre ha disminuido un 65 % respecto a los tres primeros meses del año, que sumaron 1.695.

A pesar de esta tendencia más favorable, el saldo negativo entre llegadas y salidas en la comunidad, el más elevado del país, llega a 471 empresas, siendo la única comunidad que mantiene esta tendencia negativa en todos los trimestres desde hace un año.

En este sentido, Madrid es la comunidad más beneficiada por estos traslados, ya que es donde se instaló el 63 % de las empresas que dejó Cataluña durante el segundo trimestre del año, con unas ventas de 682 millones de euros.

Las siguientes autonomías que más empresas catalanas recibieron fueron Valencia, con un 7 % del total, y Baleares (6 %).

Tras Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades de las que más compañías salen, 369 y 147 respectivamente, aunque reciben más que las que pierden.

Otras seis comunidades, además de la catalana, presentan un saldo negativo entre llegadas y salidas en este periodo y entre ellas destacan el País Vasco, que pierde 29; Castilla y León, que recorta 13; Asturias, Castilla La Mancha y Galicia, todas con 4 menos, y Melilla, que resta 1.

Por el contrario, Madrid es la que mantiene el mejor saldo positivo, ya que suma 361, seguida de Valencia, con 53 más, y Baleares, que añade 28.



La vuelta de Agbar

La vuelta de Agbar es sólo una anécdota en este éxodo empresarial de Cataluña. Y la mayoría de los empresarios saben que no ha sido porque la situación en Cataluña se haya normalizado, sino simplemente es por motivos estratégicos ya que su principal negocio son las concesiones públicas de agua y ya no sólo la Generalitat, sino muchos ayuntamientos catalanes están en manos de los independentistas y no van a consentir que su condcesionarios de agua pública tenga su seda de la capital de España, de la que se quieren separar.

Así un 58,5 % de las empresas catalanas considera que el futuro político de Cataluña pasa por un sistema autonómico, como el actual o más federal, mientras que sólo el 11,7 % lo visualiza dentro del marco de la independencia.

Según un estudio sobre el clima empresarial en Cataluña impulsado por la Cámara de Comercio de España y Sigma Dos, el 36,8 % de los empresarios catalanes cree que, si continúa la inestabilidad política en Cataluña, empeorarán las expectativas económicas y habrá un impacto negativo en la región.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que Cataluña era líder de la economía de España hasta la “anomalía” política del proceso independentista, aunque ha apuntado que los efectos negativos del “procés” no son catastróficos, sino que pueden ser revertidos.

“Cataluña no ha retrocedido en su PIB pero ha perdido la relevancia y la posición de liderazgo que le corresponde”, ha añadido.

Tras conocer que la empresa de aguas Agbar ha vuelto a instaurar su sede en Cataluña después de que decidiera trasladarla a Madrid en octubre de 2017, Bonet ha considerado positiva la noticia y ve “lógico” que una compañía que suministra agua a Barcelona tenga su sede ahí.

4.500 empresas ya se han ido de Cataluña

Sin embargo ha explicado que el “goteo” de empresas que abandonan Cataluña por el clima de inestabilidad política, que aproximadamente suman 4.500 compañías, continúa y no confía en que todas vuelvan porque, sobre todo las financieras, no pueden asumir “ese riesgo”.

Aunque ha indicado que el presidente catalán, Quim Torra, “va por una vía de expresión unilateral” y que “quizás debería tener más cuidado”, no contempla que el artículo 155 deba aplicarse ahora.

El estudio sobre el clima empresarial en Cataluña es un análisis realizado entre los empresarios catalanes y del resto de España para conocer sus expectativas del futuro económico, social y empresarial en esta comunidad si se mantiene la incertidumbre política provocada por el proceso independentista o si, por el contrario, se consigue un marco de estabilidad.

Los datos que de él se desprenden apuntan que, tanto en Cataluña como en el resto de España, el optimismo de los empresarios aumenta en la medida en que se tiende a una situación política más estable, con previsión de mejoras en las ventas, creación del empleo, mayor consumo o turismo.

El estudio se ha elaborado basándose en 1.226 encuestas a directivos de empresas con más de cinco empleados, de las que 826 se han hecho en Cataluña y 400 en el resto de España.