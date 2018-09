Antonio Garamendi lanza un mensaje de unidad a los empresarios como candidato a presidir la CEOE

Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, vicepresidente de la CEOE y aspirante a presidir la organización, repasa su candidatura y lanza un mensaje de unidad a los empresarios.

Garamendi ha dicho que “la verdad es que cuando la gente lanza los mensajes, a veces te das cuenta de que son obligados y otros con cariño, y sí, emociona, después de muchos años y trabajo saber que tus compañeros te animan a liderar el movimiento de las empresas en España es un honor y un orgullo la verdad”.

Unidad empresarial

“Hay que ser prudente, los estatutos marcan que tiene que haber elecciones, aunque está bastante resuelto. Aquí hay dos palabras que he mantenido toda la vida, una es la unidad, unidad empresarial, el segundo es que aquí no pierde nadie como mensaje interno. Y por tercer lugar, que los empresarios tenemos que dar ejemplo a otros colectivos”.

Apunta también que “yo no voy a ser quien para desanimar o animar a nadie. La cosa está bastante consensuada porque no es una ocurrencia, sino un trabajo de hace muchos años. Yo lo único que ofrezco a los empresarios es su seguridad, la empresa es la clave y el motor para generar riqueza en un país. Me pongo al servicio de todas las empresas y todos los empresarios”.