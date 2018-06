“Ángel Ron fue el mayor responsable de la situación del Popular”

Eduardo Segovia, periodista y autor de Los Borbones a los Botines, analiza qué paso en la operación entre Santander y Popular, y también asegura que Ron no fue el único responsable.

PUBLICIDAD

El periodista ha empezado diciendo que “al comprarlo por un euro, todos los accionistas del Popular perdieron el poco dinero que les quedaba. También lo perdieron los titulares de la subordinada, tuvieron que asumir pérdidas dentro del nuevo mecanismo europeo de resolución bancaria. Santander tuvo que inyectar 7.000 millones para poder absorberlo.

“La resolución judicial esta pendiente de unos informes del perito del Banco de España”

“Algunos han recibido los bonso de fidelización que ofreció Santander a aquellos que invirtieron menos de 100.000 euros. A los que invirtieron otras cantidades han ido a los tribunales. Lo más importante es la Audiencia Nacional, tiene una causa sobre la época de Ron y otra sobre Saracho por presunta manipulación del precio de la acción. Está pendiente de unos informes del perito del Banco de España”.

Según Segovia, “Ángel Ron para mí es el mayor responsable, que no único, de la situación del Popular, entró en el ladrillo más tarde y de manera más agresiva y se quedó con lo peor. Saracho también tiene parte de culpa porque no encontró la solución, aunque según él no tenía solución. Y también había que señalar al auditor y al Banco de España, que permitió todo esto”.