El ex director general del Banco de España Aristóbulo de Juan ha considerado hoy que una de las causas más importantes de la crisis financiera fue la mala gestión de las entidades, que en algunos casos quitaron importancia y en otros incluso ocultaron su situación real.

De Juan recordó que hace 31 años que abandonó el Banco de España, por lo que sus opiniones en la Comisión Paralmentaria del Congreso que estudia la crisis financiera son en calidad de “especialista en gestión y supervisión de banca”.

El Gobierno de Zapatero tuvo tuvo una reacción “tardía, artificiosa y costosa” en todo lo relativo a la crisis económica y financiera que estalló hace diez años, señala De Juan

También quiso dejar claro que, en su opinión, el Gobierno español (de entonces) tuvo una reacción “tardía, artificiosa y costosa” en todo lo relativo a la crisis económica y financiera que estalló hace diez años.

“Había instrumentos y herramientas para frenar la burbuja inmobiliaria” aquí y fuera, pero no se usaron porque la elevada actividad “hacía crecer el PIB, el empleo, el crédito y los bonus”, y no descartaría que hubiera habido presiones para que “la fiesta no parara”, dijo, sin decir la procedencia de las supuestas presiones.

Asimismo, explicó que el sistema financiero español aún tiene vulnerabilidades, como el hecho de que las provisiones que se dotan no siempre son las correctas.

“Hacer inspecciones ‘in situ’ caso a caso hasta identificar la salud de la entidad no es la prioridad, sino mantener el estado durmiente de que todo va bien”, dijo.

Malas provisiones

¿Por qué la banca española aún tiene tantos activos improductivos en su balance diez años después de la crisis? porque no se han provisionado bien, ya que si se hiciera aflorarían pérdidas que la entidad no quiere que salgan, afirmó.

“Si se provisiona bien un activo se vende”, porque “todo tiene un precio” y lo que se obtiene, aunque sea menos que su valor en libros y genere pérdidas, se puede emplear para dar crédito, opinó.

Preguntado por su opinión sobre el sistema unificado de supervisión explicó que si se hicieran inspecciones en serio “se pondría de relieve una situación generalizada que no se quiere poner” porque se prefiere que prevalezca la idea de que la situación es estable.

“En esa situación, los bancos sólo se resolverán cuando estén ilíquidos”, pero las cosas no surgen de repente, la descapitalización sucede cada día por los activos improductivos o “non performing assets”, dijo.