“Aún es pronto para estar en bancos, pero nos gusta la evolución de Santander”

El director de análisis ha empezado señalando que “creo que está el mercado un poco indefinido, el fondo del mercado sigue siendo bueno. Tenemos una evolución progresiva y lenta, pero positiva. Esto es lo que nosotros pensamos, hay que mirar mucho los nombres en los que se invierte, pero el ciclo sigue siendo bueno a pesar de la política”.

“Los problemas internos afectarán a los ratings“

“Hay cuestiones de política interna que están afectando, y lo hace más en valores como Caixabank y Sabadell. Nuestra estrategia de inversión desde hace 15 días es que nuestra prioridad es la eurozona, luego EE.UU., y luego España, precisamente por estos problemas internos que afectarán a los ratings“.

Por último, Forcada asegura que “cuando tiene ruido en un determinado mercado esto afecta a las cotizaciones. El timing puede estar extendido en el tiempo o no, depende de la evolución. Yo no aprovecharía todavía las caídas para entrar en valores españoles. Dentro de Europa me gustan valores concretos, aún es un poco pronto para los bancos, aunque nos gustan algunos como Santander o BNP, y algunas petroleras como Repsol, pero de manera moderada”.