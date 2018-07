Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Aegon para convertirse en el socio asegurador de la entidad financiera en España dentro de las ramas de seguros vida-riesgo y de varios ramos de seguros generales tras la integración de Banco Popular.El Acuerdo con Aegon ha sido alcanzado tras un proceso en el que han participado varios grupos aseguradores, según ha comunicado este martes Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV.

PUBLICIDAD

Los términos finales y el perímetro bajo los que se llevará a efecto el pacto con Aegon “están sujetos a diversas condiciones y al proceso de terminación de la alianza entre Banco

Popular y el Grupo Allianz en España” por lo que no es posible determinar con certeza en este momento el resultado de tales operaciones. No obstante, Banco Santander estima que su impacto combinado en el capital CET1 fully loaded y en la cuenta de resultados del Grupo no será significativo.

De esta forma, Aegon será así el único proveedor de seguros de Banco Santander y Banco Popular, más cuando la entidad financiera asegura que romperá el acuerdo que mantenían Allianz y Banco Popular tras la resolución y compra de ésta última el pasado 7 de junio de 2017.

Según el acuerdo entre Banco Popular y Allianza, Santander tenía que recomprar el 60% de la joint venture si cerraba más del 25% de las oficinas. Además, la ley española impide tener dos proveedores de seguros a la banca.

PUBLICIDAD

Como primer paso de la terminación del contrato con Allianz, Aegon debería hacerse con la joint venture de Banco Popular y Allianz, cuyo valor estimado es de 1.600 millones, según la aseguradora alemana. De esta forma, se habrían tenido que poner cerca de 950 millones de euros para evitar que el conflicto llegase a más.

Aegon valoraba, no obstante, la joint venture en poco más de 600 millones, una diferencia de 1.000 millones respecto a la alemana. Ahora la entidad financiera apunta que hay que cumplir con una serie de condiciones y que la operación está sujeta al “proceso de terminación de la alianza entre Banco Popular y Allianz en España”, por lo que habría que esperar aún para determinar las cifras exactas de la operación.