Bankia, con perspectiva de romper la resistencia

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, ha repasado en el Consultorio Capital la situación de valores como Bankia.

PUBLICIDAD

Un oyente del Consultorio ha preguntado por el momento de Bankia, Carlos Doblado ha asegurado que “cuando las cosas están en tendencia hay que dejarlas trabajar, el valor lo hemos llegado a ver en 1,05 y ahora es su resistencia, pero puede moverse en esas zonas, aunque con paciencia, el primer stop podría ser 0,9550. Ahora estamos en una zona de pequeña resistencia, no veo por qué no vamos a romperla, yo hoy en Bankia asumiría la caída, pero prefiero arriesgar un 20% si puedo ganar un 50%.

Cartera de valores

“Yo nunca estaría en todos los valores de un mismo mercado, y tendría al menos entre 15 y 20 valores, no cinco, y con buena diversificación. Día ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos, pero ahora tiene un fuerte soporte, yo no vendería con el perfil de inversión del oyente, solo lo haría por debajo de los soportes estructurales”.

Repsol

“Bueno como casi todo el mercado, los títulos están al alza, con lo cual es difícil invitar a cerrar posiciones. Repsol está en una zona de resistencia bastante incómoda, pero no me planteo cerrarla, pero si pensase que no quiero ver a los precios de nuevo en esta zona me tomaría un stop debajo de la zona de 13,40”.