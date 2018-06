Bankia, en el punto de mira tras el BCE y Pedro Sánchez

La banca no ha concluido su reestructuración por más que los presidentes de las grandes entidades españoles descarten más fusiones en el sector. Los tipos de interés en el 0%, tasa que mantendrá el Banco Central Europeo al menos un año más, junto con los planes del PSOE apuntan directamente a Bankia como la novia más deseada.

La privatización de Bankia tendría que darse a finales de este mismo año, según el calendario de Bruselas. No obstante, las medidas del BCE, como rebajar el importe de las compras masivas de deuda a 15.000 millones a partir de octubre y poner fin a este programa en diciembre, una decisión que ha puesto las ventas en la entidad financiera dentro del IBEX 35.

Bankia ha devuelto hasta ahora 2.864 millones de los más de 23.000 millones concedidos en 2012. Su valor bursátil actual supera los 10.200 millones, por lo que una privatización a precios del mercado dejaría en las arcas públicas otros 6.234,81 millones, en caso de que el Estado proceda a vender su 61% a los precios actuales. De esta forma, Bankia necesitaría alcanzar una capitalización de 33.000 millones de euros para que el Estado pudiera percibir el total del rescate, esto, es triplicar su valor en Bolsa y todo en un año y medio, siempre y cuando no haya una prórroga para su privatización, estimada para diciembre de 2019.

El Gobierno de Pedro Sánchez, hasta ahora, no ha hablado públicamente sobre Bankia. Sí lo ha hecho el PSOE, que se pone como objetivo devolver la mayor parte de las ayudas recibidas. No obstante, el BCE juega en su contra, más cuando los márgenes de Bankia no subirán más debido al retraso en el alza de las tasas rectoras en la Eurozona. No se espera que el BCE vaya a incrementar los tipos con fuerza, sino que lo hará de forma paulatina y en tasas que no superen el 0,5%, según explican varios analistas a Intereconomía.com, que señalan que subirlos al 0,25% sería la opción más aceptada.

Bankia es el banco más perjudicado del IBEX 35 tras la decisión del BCE de poner fin a su programa de compras. No obstante, analistas de Bankinter aplauden la decisión del BCE, ya que supone una vuelta a la normalización en el sector, donde se pondrá de manifiesto qué entidades financieras están mejor preparadas sin las ayudas del Banco Central Europeo.

Bankia es, con diferencia, la peor entidad financiera del IBEX 35 desde enero. La caída ronda el 10% desde el inicio del año y el fin del programa de compras no hace presagiar un buen futuro de cara a su cotización. A esto, hay que sumar los 1.600 millones de euros de BMN, integrado ya en la entidad financiera.