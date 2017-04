“Bankinter es el mejor banco actualmente, aunque todos se han recuperado bien”

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, repasa en el Consultorio Capital la situación de títulos como Bankinter.

El estratega de Ágora Asesores Financieros ha comenzado hablando sobre los movimientos del Ibex 35, “si estás muy apalancado y tienes mucha prisa tanta subida puede provocar un ajuste. Pero si tienes una inversión tranquila y trabajas la tendencia es difícil preocuparse, estamos acercándonos a nuestros máximos históricos. Y esto no puede ser malo, aunque puede cambiar”.

Además, Carlos Doblado ha respondido a un oyente que preguntaba por el sector bancario, y los títulos que lo componen. “El mejor es Bankinter, sin ninguna duda es Bankinter, pero para tomar posiciones hay que pensarlo mejor. No es igual que para un analista fundamental. Para un analista técnico, nosotros nos preocupamos más por el corto plazo y la gestión del riesgo monetario. Es difícil para mí hacer una recomendación, porque todos han recuperado bastante bien”.

“Apple está en subida libre”

“No es momento de salir, si has comprado en los dos últimos días es que has entrado muy tarde en la tendencia. Este valor está en máximo histórico y subida libre absoluta, hay que dejarlo libre. Y en 138,60 es la zona que quizás esperaría que no perdiera”.