BBVA desafía a las alertas sobre el bitcoin y la desprotección de los consumidores

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, ha pedido “reinterpretar” las serias advertencias de la Autoridad Bancaria Europea, EBA, sobre el bitcoin y las criptomonedas y ha asegurado que tiene todo listo para lanzar préstamos sindicados con la misma tecnología que utiliza el bitcoin.

A su juicio, la proliferación de criptomonedas debe ser “reinterpretado” porque en la actualidad supone un freno para la actividad financiera. Torres Vila ha asegurado en un jornada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, que más allá del “ruido” que crean las criptomonedas su impacto puede ser y es ya enorme, pero el régimen operativo para las entidades financieras en relación con estas monedas virtuales es estrecho.

Torres se ha referido a las advertencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) instando a las autoridades a desincentivar su uso, pero en su opinión debería revisar este criterio. La EBA había afirmado que “los consumidores no están protegidos por la regulación cuando utilizan divisas virtuales como medio de pago y podrían correr el riesgo de perder su dinero“, al tiempo que destacaba que no existen garantías de que su valor sea “estable”. Asimismo, dejaba constancia de que las plataformas de intercambio tienden a no estar reguladas y no son bancos que tengan divisas virtuales como depósitos. Al respecto, remachaba: “No existen actualmente protecciones específicas en la regulación de la Unión Europea que protejan a los consumidores de las pérdidas financieras en caso de que una plataforma que intercambia o posee divisas virtuales quiebre o se retire del negocio”.

Las autoridades, ha explicado, deben prepararse para lo que viene de modo que el proceso digital sea inclusivo, de ahí que haya instado a las autoridades a promover la puesta en marcha de “sandbox” o campos de pruebas para que las entidades financieras puedan operar. Con estos “sandbox” se creará un marco que permita emplear esta tecnología al tiempo que las autoridades podrán ejercer una adecuada supervisión y explorar los posibles riesgos, ha asegurado.

En su intervención, en el curso ‘La economía ante el blockchain. Lo que está por venir’, el consejero delegado de BBVA ha destacado el poder de la economía disruptiva y el uso de los datos, “que ha desbordado los límites de lo que considerábamos posible y continuará permitiendo cosas hasta ahora inimaginables”. “En esta era —aseguró Carlos Torres Vila— la oportunidades están en el mundo digital”, ha asegurado.

En este sentido, pide poner al alcance de “todos” las oportunidades de esta nueva era. “La clave para hacer realidad ese propósito es la digitalización de la relación del cliente con el banco. Porque los canales digitales permiten que esa relación se pueda producir en cualquier momento y desde cualquier lugar, de una manera más cómoda para el cliente y con una experiencia más sencilla y ágil”. No obstante, aún no existe ninguna regulación sobre la protección de los consumidores frente a los abusos cometidos en algunas plataformas digitales, motivo por el que la EBA decidió alertar de los riesgos más que evidentes a los inversores.

Esto hace que BBVA tenga ya 24 millones de clientes digitales, de los que 19,3 millones operan desde el móvil. El objetivo es que el 50% de los clientes sean digitales a finales de 2018 y alcanzar ese mismo porcentaje de clientes móviles a lo largo de 2019. Carlos Torres Vila destacó también el crecimiento extraordinario de las ventas digitales, que hace dos años apenas representaban el 13% y, en el dato estanco de mayo, alcanzaron el 40% del total.

Carlos Torres Vila explicó que los datos son la clave para crear oportunidades. “A partir de los datos podemos extraer conclusiones, anticipar problemas, hacer recomendaciones y, en definitiva, dar valor añadido”.

Con el blockchain no habría intermediarios, según BBVA

Sobre ‘blockchain’, Carlos Torres Vila comentó el alto potencial disruptivo de esta tecnología a pesar de que todavía no está madura y existen desafíos importantes. Más allá de mejorar la rapidez, eficiencia y transparencia de las transacciones, el consejero delegado de BBVA afirmó que el verdadero potencial de blockchain radica en que puede desembocar en una economía descentralizada y ‘tokenizada’.

Descentralizada porque no necesita intermediario para que ocurran transacciones, entendidas en sentido amplio como cualquier intercambio de bienes o servicios. Por ejemplo, si los viajeros que buscan taxi y los conductores que prestan el servicio pueden comunicarse y transaccionar directamente en una red blockchain, ya no hace falta el intermediario, es decir, la plataforma que hoy está prestando ese servicio.

En cuanto a la ‘tokenización’, Carlos Torres Vila ha comentado que se refiere a la posibilidad de crear unidades digitales que representan la propiedad de bienes físicos, y que además pueden ser divisibles de tal manera que se pueda facilitar su intercambio en mercados blockchain, aumentando la liquidez de bienes tradicionalmente ilíquidos por la mejor diseminación de la información, la rapidez y eficiencia de contratación, el registro y trazabilidad, la posibilidad de fraccionar la propiedad, etc…