“BBVA está en tendencia bajista, en las próximas semanas hará suelo”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, nos da los soportes clave a vigilar en BBVA y otros muchos valores en el Consultorio de Capital.



López ha comenzado contestando a otros oyentes que preguntaban por títulos como Pescanova. “Yo creo que no habría que estar ahí. La que está cotizando es la antigua, su valoración no tiene sentido. No me queda más remedio que recomendarle que salga de ahí”.

El analista también ha hablado de Acciona. “Acciona la verdad es que nos ha sorprendido con una caída bastante fuerte últimamente y que nos ha hecho perder el soporte clave en 62 euros. Ahora mismo está bajista y no entraría, para ello, tendría que ver una estabilización y se trabaje un nuevo soporte. Ahora mismo no me da mucha confianza”.

“BBVA está en tendencia bajista y tiene el soporte en 5,80, en las próximas semanas tenderá a hacer un suelo”

“También está en tendencia bajista y tiene el soporte en 5,80 y entiendo que en las próximas semanas tenderá a hacer un suelo en esa zona. Y en cuanto a Gestamp, es el que está más alcista, tiene un comportamiento bastante positivo. La zona donde está aguantando a corto plazo estaría también cerca del 5,80, pero aquí sí que se puede entrar en los niveles actuales”.