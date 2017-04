BBVA veta a los periodistas para evitar preguntas incómodas

La presentación de resultados trimestrales de BBVA el próximo jueves 27 de abril no contará con ni un solo periodista, a no ser que pueda tener voz por ser accionista. BBVA evita así las preguntas y repreguntas incómodas.

PUBLICIDAD

Siguiendo el ejemplo de Mariano Rajoy, el BBVA hará la presentación de resultados sin rueda de prensa y sin la presencia de periodistas, independientemente del medio. En su rendición de cuentas, que coincide con la de Bankinter, solo hablará el consejero delegado de la entidad financiera presidida por Francisco González.

Carlos Torres no contará con presencia de los periodistas, que solo podrán seguir esta presentación a través del plasma de su ordenador, sin estar siquiera presentes en el edificio. Anteriormente, BBVA fletaba un autobús a los periodistas para trasladarles desde Madrid a la sede del banco, el edificio Vela. Los gastos deben ser de tal magnitud que no solo no se fleta el bus, sino tampoco se invita presencialmente a los especialistas de la información económica.

Es la primera vez que un banco en España limita la presencia de los periodistas en una presentación de resultados trimestrales, sin posibilidad de despejar dudas sobre sus declaraciones o bien exigir opinión al máximo responsable sobre asuntos como la posible compra del Banco Popular.

PUBLICIDAD

No es de extrañar que Francisco González se ha ganado, y a pulso, el premio “secante” a la Asociación de los Periodistas de Información Económica, APIE. De esta forma, González realiza un flaco favor a la transparencia, mientras los informadores tendrán que continuar consultando sus fuentes para poder realizar su trabajo, pero sin esperar al menos la próxima semana una confirmación o desmentido oficial.