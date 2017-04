BBVA rompe la directriz alcista en la que se apoyaba

Manuel Pinto, analista de XTB, repasa algunos de los valores más destacados, como BBVA, por los que han preguntado los oyentes de Radio Intereconomía.

Pinto ha comenzado valorando la situación actual del mercado, “soy bastante positivo y creo que estamos en buenos puntos de entrada, veremos cómo se desarrolla el mercado. El mercado y el euro también dependerán mucho de las elecciones de Francia”.

El analista también ha hablado de otros títulos como Abertis, “Abertis personalmente me parece que lleva haciéndolo bien bastante tiempo, y veremos los resultados la semana que viene. A nivel de medio plazo es de las que más intereses tiene en Francia y puede ser de las que más ganen. A mí Inditex me encanta, es un gigante mundial y está diversificando, las dudas en China no están siendo tales. Y Banco Santander podría ser la tercera opción, publica resultados la semana que viene y puede que suba su cotización”.

BBVA

“Tiene la presentación también la semana que viene, está rompiendo la directriz alcista en la que se apoyaba, personalmente yo me la quitaría, aunque esperemos que con las elecciones en Francia los bancos tiren. Dentro del Ibex 35 creo que es el banco que más sucursales tiene en Francia, únicamente pensando en el tipo de cambio por el tema de Turquía y México…no me da toda la confianza”.

