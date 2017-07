“BBVA tiene una resistencia en 7,60 y el soporte en 7,10”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que la situación técnica de BBVA comparte muchas similitudes ahora mismo con la del Banco Santander.



El analista ha asegurado en el Consultorio Capital de Radio Intereconomía que “BBVA tiene una resistencia en 7,60 no demasiado aparente y en 7,90 una mayor, y soportazo en 7,10, que es el origen del hueco común a índices y títulos. Santander tiene una situación técnica muy similar, una resistencia en 6,03, y otra en 6,25”.

“La pérdida de 2,45 en Sacyr ya debería haber conllevado cierre de posiciones”

“La pérdida de 2,45 en Sacyr ya debería haber conllevado cierre de posiciones. Ahora el soporte lo tiene en 2,12. Y en cuanto a Saeta, es verdad que ha tenido alguna revalorización importante, y ahora está teniendo la corrección lógica. Es un título que cuando andaba por la zona de 10 a mí me gustaba, pero ahora ya no. Si no aguanta los 9,23 lo más normal es que se vaya a 8,92”.

Por último, sobre Atresmedia ha dicho que “ha roto y de que manera muchos soportes en el transcurso de dos jornadas, y tiene toda la pinta de ir a buscar 8,30 como mínimo. Así que no me parece momento para entrar en la compañía ni mucho menos”.