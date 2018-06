“Caixabank no ha hecho las cosas mal, pero el escenario general le castiga”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, habla del momento que atraviesa Caixabank, y asegura que se está viendo perjudicada por la situaicón del sector.



Cadiñanos ha comenzado asegurando que “con Caixabank no nos tenemos que poner nerviosos si confiamos en la compañía. Deberíamos mantener y estar tranquilos. El sector está en un escenario negativo, ninguna se mantendrá al margen de la situación actual del mismo. Esto castiga a Caixabank aunque no ha hecho mal las cosas. El PER sigue estando en tramos buenos y por fundamentales no tiene un escenario malo, debería cotizar en ratios por encima de los actuales.

Otro oyente ha preguntado a Juan Enrique Cadiñanos también por Inditex, a lo que el especialista contestaba que “el mínimo en 23,94 y si hubiéramos entrado en ese nivel…pero a toro pasado es muy fácil decirlo. Oportunidades hay, el sector negativo es una buena alternativa, el ratio de endeudamiento es relativamente pequeño la banca mediana me sigue gustando, Caixabank y Bankinter siguen reflejando buenas oportunidades”.

“También hay buenas oportunidades en compañías más pequeñas como Colonial o Solaria. Deberían seguir acumulando posiciones y rentabilidades”.