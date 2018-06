“Caixabank podría ir recuperando posiciones hasta volver a la zona de 4,40”

Caixabank ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía con Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets.



El especialista ha empezado hablando de Talgo. “El crecimiento que ha tenido ha sido distinto y eso lógicamente le deja en un standby que le deja en entredicho y con cierta desazón de cara a los inversores. Puede tener una buena proyección para atacar por arriba los 5,73, pero ya veremos qué pasa”.

Tubacex

“Tiene malos números, malas perspectivas…desde el punto de vista técnico si no supera los 3,10 no podríamos hablar de cambio de tendencia, por ahora es claramente negativa”.

En cuanto a Caixabank, ha dicho que “me gusta la banca mediana, y en su caso no es distinto. Dentro de ese sector no es la que más me gusta, que es Bankinter, pero sus ratios son buenos. Tiene una volatilidad superior, su PER es bueno, por lo que yo creo que le deja buenos números y el beneficio por acción también es bueno. Podría ir recuperando posiciones hasta volver a atacar la zona de 4,40. El riesgo que hay es mínimo debido a la cercanía a los soportes. Sería un acierto estar en ella. A ver si podemos entrar cerca de los 3,75”.