“De cara a semanas o meses, Bankia es claramente bajista”

Carlos Doblado, Socio de Ágora EAFI, ha valorado la cotización de Bankia y otros muchos títulos por los que han preguntado los oyentes del Consultorio de Bolsa.



PUBLICIDAD

Para el analista, en Bankia “el soporte en 3,2 la resistencia en 3,5 y 3,6 la directriz bajista, mientras no se rompa eso seguirá bajista, y de cara a semanas o meses es claramente bajista”.

Añade que “no sé si el origen de la corrección es lo mismo. Louis Vuitton marcó hace dos meses su máximo histórico y ahora tiene un pequeño ajuste tras una subida libre absoluta, es uno de los mejores valores del mercado europeo”.

“A mí me gusta pensar en las automovilísticas mientras no haya un deterioro general en el sector”

“No tiene nada que ver con Daimler que es uno de los peores valores en 2018. A mí me gusta pensar en las automovilísticas mientras no haya un deterioro general en el sector, no tengo ninguna preferencia, ahora mismo yo esperaría a una figura de vuelta”.

PUBLICIDAD

Además, ha añadido que “querría verlo todo confirmado y a lo mejro podría esperar a esa formación de vuelta una vez alcanzadas las zonas de soporte ante la idea de tomar una posición en la parte mas débil de todo el mercado europeo”.