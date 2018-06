“Dentro del sector financiero americano, Visa me sigue encantando”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha contestado a los oyentes del Consultorio de Bolsa, que han preguntado por títulos como Visa.



PUBLICIDAD

Roberto Moro también ha contestado a un oyente que quería saber la situación de OHL. “A mi entender, no es buen momento para entrar. Ha perdido niveles de soporte relevantes y tiene máximos relativos decrecientes, y así no se sube, de hecho puede ir a buscar el próximo soporte en los 2,60 y otro más contundente en 2,12, puede haber opciones de que baje. Sigue en tendencia bajista”.

“Dentro del mercado de Estados Unidos, y pese al comportamiento de ayer, me sigue encantando Visa”

“A mí, y pese al comportamiento de ayer, me sigue encantando Visa, no es exactamente un banco, pero dentro del sector es el que más me gusta. Lo están haciendo bastante bien todos, pero últimamente han empeorado su aspecto sobre todo los que están en el Dow Jones”.

El analista de APTA Negocios también ha aconsejado que “de todas maneras si planea la opción de entrada a medio plazo, a mí no me parece el plazo idóneo y sobre todo con el escenario que yo manejo. A mí los que más me gustan en América son Microsoft y Apple”.