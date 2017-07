Deutsche Bank se prepara para el éxodo de Londres a Fráncfurt

El gigante alemán Deutsche Bank se prepara para trasladar activos de su banca comercial y de inversión desde Londres a Fráncfurt en respuesta al Brexit.

El mayor prestamista de Alemania realizará el mayor traslado de activos desde el centro financiero de Londres al de Alemania, según apuntan fuentes conocedoras de la situación a Bloomberg. La estrategia aún tiene pendientes varios flecos y se revisaría en caso de que la negociación indujera a un Brexit suave. No obstante, habría que esperar aún 18 meses para materializarla.

Deutsche Bank dio a conocer su estrategia tras el Brexit hace tres meses. Ésta se centraría en crear un banco de inversión con clientes corporativos y destacar las raíces alemanas del banco. Si Gran Bretaña perdiera el pasaporte comunitario, concedido por el BCE, el Deutsche Bank probablemente tendría que reestructurar su sucursal londinense, donde vende la mayor parte de su negocio de banca de inversión en Reino Unido, en una filial que requeriría capital.

La transición a un centro de reservas de Fráncfurt sería gradual y requerirá inversiones en infraestructura, tecnología y espacio de oficina, según apunta otra fuente. Deutsche Bank ha declinado comentar la información.

El centro financiero de Alemania es el preferido por las entidades financieras, por delante de París o Madrid. Standard Chartered Plc, Nomura Holdings Inc., Grupo Financiero Sumitomo Mitsui Inc. y Daiwa Securities Group Inc. han escogido este enclave para operar dentro de la UE en las últimas semanas. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley estudian moverse también a Alemania.

Deutsche Bank emplea a miles de banqueros y comerciantes en Londres. En concreto ha obtenido 5.000 millones de euros en ingresos, es decir, casi el 20% del total, pero con diferencia el más abultado.

Deutsche Bank ha sugerido que hasta 4.000 puestos de trabajo podrían perderse en Londres por el Brexit, pero aún no hay una decisión tomada.