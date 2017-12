Pablo García, director de mercados de Carax Alphavalue, analiza la recta final del ejercicio económico y la actualidad de Bankia e Inditex.



García ha valorado lo que serán las últimas semanas del año en los mercados. “Tenemos ya aquí el rally de Navidad, las alzas llegan desde hace mucho tiempo en EE.UU. Si un inversor norteamericano invierte en Europa ganaría mucho más que invirtiendo en el de Standard and Poor’s, así que no estaremos tan mal en Europa. Ha habido muchos movimientos corporativos más los que están por llegar”.

Inditex

“Quizás los márgenes no me han gustado, han sido algo más tibios de lo esperado, pero la verdad es que no han estado del todo mal. No se ha vendido del todo mal y los crecimientos de ventas en 9 meses han sido bastante razonables, la dinámica comercial ha sido extraordinaria. En este clima adverso para el retail con la llegada del invierno ha tenido cifras muy buenas”.

En cuanto Bankia Goirigolzarri ya había comentado que “había una presión sobre la cotización de Bankia porque sabía que iba a haber colocaciones, pero se ha demostrado que el que está cogiendo ese 7% de la colocación no lo está soltando. El problema de Bankia es que solo está enfocado a España y que los tipos siguen bajos”.