“Esperaría a que Caixabank corrigiera para entrar”

Para Roberto Moro, analista de APTA Negocios, Caixabank es el mejor dentro del sector bancario, aunque sus niveles actuales no favorezcan la inversión.

Moro ha comenzado diciendo que “en el Ibex yo vigilaría la zona de los 10.100, pero más que el Ibex yo estaría pendiente en el Dax de los 11.900 y del Nasdaq en los 5.310, mientras esto no se pierda seguiremos en la misma atonía por la parte de arriba, que no es malo. Lo que procede es mantener lo que se tenga y ser muy selectivo con lo que se quiera incorporar”.

También ha habaldo de RWE, “está muy cerca de una resistencia brutal, 16,25, y lo tenemos en 15,70. Lo normal es que llegue a esos entornos de la resistencia y su evolución dependerá de cómo ataque a esa resistencia. Por debajo de 15,25 sería un mal síntoma”.

Caixabank

“A mí es el que más me gusta desde el sector bancario desde hace meses, pero ya empiezo a plegar velas, debemos pensar que 4,05 fueron los máximos de abril de 2015, ha dado la vuelta. Yo lo dejaría correr. No lo veo claro, esperaría, lo malo es que a la baja si le da por corregir no sabremos cuál va a ser el buen nivel para volver a entrar”.