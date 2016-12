Espirito Santo, final de un rescate

El banco portugués, separado en dos entidades distintas, culminará en 2017 su reestructuración. La parte saneada, Novo Banco, quedará en manos de China Minsheng Financial Holding.

Portugal y su gobierno encaran la que podría ser la recta final de la reestructuración bancaria en el país luso, y lo hacen sabiendo que perderán dinero, y que el contribuyente jamás recuperará gran parte de los casi 4.000 millones de euros de dinero público que se inyectaron en la entidad. Antes de que concluya el primer trimestre del año el gobierno debe decidir entre las distintas ofertas presentadas por Novo Banco, la parte del negocio funcional del rescatado Banco Espirito Santo. Unas ofertas que, en el mejor de los casos, apenas rozan los 1.000 millones de euros.

China Minsheng Financial Holding

La oferta de China Minsheng Financial Holding es la que más convence al gobierno portugués, tanto por el montante (pondrían cerca de 1.000 millones de euros) como por la posterior salida a bolsa de la entidad que, teniendo todavía al estado como accionista, le permitiría vender esas acciones y devolver también ese dinero a las arcas públicas, con lo que el contribuyente luso recuperaría una mayor cantidad de dinero.

El grupo, que cotiza en Hong Kong, está participado por los principales fondos de capital riesgo de China, y también por el norteamericano D. E. Shaw. El hecho de que no sea una entidad bancaria en sí misma la que absorba el banco es una de las principales preocupaciones del gobierno portugués, que en caso contrario no tendría ninguna duda a la hora de aceptar la oferta presentada por China Minsheng Financial Holding. Pero la posibilidad de que el banco termine cambiando de manos con demasiada prontitud derribando el precio de la nueva acción de Novo Banco mantiene todavía abiertas las posibilidades para el resto de competidores.

China en Portugal

La compra de Novo Banco por parte de China Minsheng Financial Holdings no sería la única incursión del capital chino en Portugal. De hecho, la eléctrica Energías de Portugal (EDP) pertenece a Three Gorges, una compañía china que pagó en 2011 casi 2.700 millones de euros por esa adquisición. State Grid (de nuevo un consorcio chino) se hizo con el 25% de Rede Energética Natural (REN), y Beijing Enterprises Water Group adquirió por 95 millones de euros más deuda a la compañía lusa Veolia, especializada en abastecimiento de agua.

Rescate BES en Portugal

En todo caso, con la venta de Novo Banco en 2017 Portugal pondrá punto y aparte en la historia de su sector financiero, muy dañado desde el inicio de la crisis, y del que muchos de los que eran accionistas mayoritarios hasta la fecha han preferido salir (caso de Sabadell, o de Isabel Dos Santos), aunque también es cierto que otros han reforzado su posición (como Caixabank, que en este último trimestre del año se ha hecho definitivamente con el control del Banco Portugués de Inversiones).

El contribuyente luso recuperará entre 700 y 1.300 millones de euros, lejos de los 3.900 aportados para rescatar el banco, pero desde el gobierno de Antonio Costa aseguran que es lo máximo que se puede obtener, y luchan para no tener que realizar una nueva inyección de capital en lo que queda de Banco Espirito Santo, recolocando una cartera de activos procedentes del sector inmobiliario por un valor superior a los 6.000 millones de euros.