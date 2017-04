Pequeños accionistas del Banco Popular instan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, a iniciar una investigación sobre el desplome en Bolsa de la entidad financiera.

En un escrito presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) se señala directamente al ex consejero mexicano del Popular, Antonio del Valle, que tiene un 4,25% del capital del Popular. Según esta entidad, habría vulnerado supuestamente la ley del mercado de valores cometiendo abuso de mercado.

Pero no es el único nombre propio que aparece. El presidente del Popular, Emilio Saracho, quien llegó al cargo en febrero de este 2017, también ha sido señalado por su polémico mensaje dado en la Junta de Accionistas, tras el cual el Banco Popular se desplomó un 10%. “Han arruinado a multitud de ahorradores”, denuncian desde esta plataforma. “Para muchos expertos en el mercado bursátil, este anuncio que realizó Saracho resulta, cuanto menos, atípico, no encontrándose precedente alguno, máxime cuando el presidente vertió dicha manifestación del propósito de ampliar capital sin detallar el importe” de la ampliación, ni el plazo ni la finalidad. “Todo ello no hace, sino pensar que la única intención con esta operación es continuar abaratando el valor de la acción“.

Asimismo, realiza la correlación entre las dimisiones y ceses en el Popular, con el incremento de las posiciones bajistas. “Resulta llamativo que los ataques hayan ocurrido en el mismo tiempo, con un relevo de los gestores del Banco al máximo nivel, realizado en un clima de tensión y formas absolutamente inusuales en la práctica corporativa española”, señalan, al tiempo que concretan: la renuncia de Antonio del Valle en septiembre de 2016 como consejero y el proceso sucesiorio en la Presidencia de la entidad financiera, en un polémico proceso realizado por Reyes Calderón, con constantes filtraciones a determinados medios vinculados a los abogados contratados unilateralmente para asesorar en el cambio.

De esta forma, consideran que hay dudas sobre si el cambio de presidente obedeció a verdaderas razones de interés para el Banco Popular y la generalidad de los accionistas o únicamente responde al interés personal de alguno de los socios, consejeros o personas vinculadas, que han sido los verdaderos instigadores de este cambio.

Según esta asociación, Del Valle ha centrado algunas noticias sobre una supuesta manipulación de las acciones del Popular, sin que la CNMV haya levantado investigación alguna.

El escrito destaca la elevada presión bajista sobre el Popular, que ronda ya el 12%, una cota inusualmente altísima en una cotizada del IBEX 35, aunque ha habido casos superiores, como el de DIA. Según el escrito, Popular ha recibido “un inusitado ataque especulativo de posiciones cortas que han castigado el valor en perjuicio de los accionistas minoritarios”.

Para poder posicionarse en corto, el inversor debe alquilar las acciones a cambio de una comisión, para después venderlas en el mercado y esperar a que bajen, para recomprarlas a precios más bajos y obtener una ganancia. En España es la única forma de poder posicionarse a la baja, ya que en otros países se permiten otro tipo de operaciones.

Según la AEMEC la caída de Ángel Ron fue “instigada” por Del Valle en su interés y vulnerando la normativa del mercado. Al mexicano se le acusa de “divulgar, filtrar, y comunicar a través de distintos medios de comunicación, información privilegiada y confidencial del Popular, provocando también un menoscabo en el valor de la acción”.

La Asociación, cuyo asesor jurídico es Cremades & Calvo-Sotelo, afirma que este “ataque despiadado y sin precedentes perpetrado mediante operaciones especulativas, es algo muy grave que merece una seria investigación por parte de la CNMV”.