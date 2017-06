Luz verde a la fusión entre 4B, Euro6000 y Servired

La guerra de las comisiones en los cajeros toca a su fin. En 2015 los tres grandes grupos del sector que engloban a las grandes entidades españolas lograban un acuerdo para dar libertad a las comisiones en los cajeros.

Esta semana, los consejos de administración de Servired, 4B y Euro 6000 daban luz verde a la fusión de los tres medios de pago bajo una sola marca. La red bancaria española, que ostenta casi 50.000 cajeros, serán uno solo. Desde 2015, las entidades podían aplicar una comisión de un máximo de dos euros para los no clientes, eliminando así las distintas redes, prevaleciendo la marca de cada una de las entidades financieras en vez de la red.

El acuerdo se adoptó en un momento en el que la regulación golpea con fuerza los márgenes de las entidades, que han tenido que ir de compras en los últimos años para poder crecer. Los organismos oficiales aún deben dar su punto de vista sobre la operación, pero no comporta ninguna traba a la competencia ya que cada entidad fija la comisión para sus no clientes, independientemente de la red que utilicen. La nueva entidad tendrá como accionistas mayoritarios a CaixaBank, Santander y BBVA, con el 18%. El peso de Bankia y Sabadell será del 9,8% y del 9,4%, respectivamente.

El Gobierno eliminó en 2015 la doble imposición, por lo que solo cobrará comisión la propietaria del cajero y no la entidad emisora de la tarjeta, y argumentó que esta comisión tendería a cero, ya que otras entidades no cobran por este servicio. No obstante, la respuesta de la banca ha sido un auténtico revés para los planes del Ejecutivo. A los clientes de una misma entidad no se les cobrará.

Las entidades financieras tenían un máximo de dos euros para los no clientes, dos euros por retirada, límite que han impuesto Caja España-Duero, Caixabank, Caja Rural de Castilla La Mancha, mientras que Banco Caminos ha decidido rebajarla a 0,95 euros, siendo el que menos cobra. A los clientes de Evo Banco, por su parte, no se les cobrará si la retirada es superior a los 120 euros.

Entre las grandes entidades financieras, Santander y BBVA cobrarán 1,85 euros. BBVA entre 1,5 y 2 euros a los no clientes. Bankia, por su parte, cobrarán 0,98 euros y si se pertenece a Sabadell o Euro6000 solo cobrará 0,65 euros.