Francisco González no es un banquero al uso, llegó a la presidencia de BBVA en el año 2000, pero antes el Gobierno de José María Aznar le concedió la presidencia de la cúpula del banco público Argentaria.

La trayectoria de Francisco González, conocido como FG, era un bróker financiero, y con la era de privatizaciones de Aznar se le colocó en la presidencia de BBVA. Argentaria era un banco público y el objetivo del Gobierno era controlar el BBVA con un hombre de la casa, un ejemplo del capitalismo de amiguetes que se estilaba en aquella época, donde también se produjeron las privatizaciones de Telefónica y Endesa, entre muchas otras compañías.

La operación del Gobierno salió redonda, tanto que Francisco González se ha mostrado siempre complaciente con las políticas del PP, incluso en la era de los recortes. Antes de llegar a la presidencia del BBVA, la guerra se libró contra el clan familiar de Neguri, que encabezaba entonces a toda la oligarquía vasca, que veía como todo su dinero estaría controlado por un hombre de origen gallego.

Según las crónicas de la época, toda la oligarquía vasca se puso nerviosa con esta operación. Allí se encontraban los Zubiría, Muguruza, Lipperheide, Delclaux y De la Sota. Ahora solo les quedaba estar a la expectativa del nuevo ejecutivo que iba a controlar su dinero, el mismo origen con el que un siglo antes se había fundado el banco.

El día en el que saltó la noticia de la fusión, la CNMV suspendió la cotización de Argentaria y BBV a la espera de información relevante, ya que había aparecido antes en prensa que de forma oficial, como suele suceder.

La fusión debía realizarse, además, con celeridad ante la proximidad de las elecciones generales de 1996. Y es que, si no se producía el cambio en el Ejecutivo, Argentaria podría continuar siendo pública, pero el PSOE de aquella época venía de una grave crisis, con la Seguridad Social en quiebra con sonoros casos de corrupción de por medio. Aznar calculó muy bien el momento para iniciar las privatizaciones, ya que no tenía a ningún partido que le pudiera hacer sombra. No obstante, a pesar de ganar las elecciones, no tenía la mayoría absoluta, y tuvo que recurrir a independentistas vascos y catalanes para poder aprobar los Presupuestos.

Las razones que esgrimieron a la oligarquía vasca es que tan solo el 4% del negocio estaba en el País Vasco, mientras que los fondos de inversión controlaban cerca de un 30%. De esta forma, el BBV ya no era una entidad pequeña, sino un banco internacional. Pero había otra razón aún de mayor peso, el Banco Santander acababa de comprar el Central Hispano, ganando una vez más la partida a la competencia, motivo por el que el BBV necesitaba crecer y hacerlo cuanto antes. Las familias industriales del País Vasco no pronunciaron queja alguna a Emilio Ybarra, entonces presidente del BBVA. El nacionalismo vasco, no obstante, se sintió traicionado con la operación.

Para ejercer un mayor control sobre la entidad financiera resultante, BBVA, se estableció una presidencia única, dejando de lado a los gestores de BBV. De esta forma, Francisco González ostenta el poder en la entidad financiera desde el año 2000, sin que nadie en el consejo haya osado pugnar por la silla. José Domingo Ampuero, entonces en la cúpula de BBV, veía hecho añicos su sueño de presidir el banco de la oligarquía vasca.

González, por otro lado, se había hecho multimillonario poco antes tras vender su firma de Bolsa a Merrill Lynch en 1996. Esta firma se llamaba FG Inversiones Bursátiles. El banco estadounidense y el actual presidente de BBVA nunca desvelaron el montante de la operación, pero se estimó en unos 11.500 millones de pesetas, que por aquel entonces era una sonada fortuna. Al cambio actual son cerca de 69,12 millones de euros. Para la fusión se entregaron tres acciones de Argentaria por cada cinco de BBV. Curiosamente, Merrill Lynch, el mismo banco que ya había hecho negocios con Francisco González, fue el asesor de la operación.