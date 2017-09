La banca y el Gobierno han abierto el melón sobre los tipos de interés de las hipotecas. La modalidad de préstamos a tipos cambiantes ha desaparecido del mercado, mientras que se impone ahora un mixto entre éstos y los tipos fijos, cuyo valor es un 20% más elevado.

En las hipotecas constituidas sobre viviendas en julio, el tipo de interés medio es del 2,76%, una fuerte caída del 15,2% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que el plazo medio sube a 24 años. El 61,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituye a tipo variable y el 38,4% a tipo fijo, según los datos del INE publicados este miércoles.

El tipo de interés medio al inicio del préstamo es del 2,58% para los préstamos a tipo variable, una caída del 18% en tasa interanual, mientras que a tipo fijo alcanzan el 3,12%, un descenso del 12,8%.

Para la banca, la caída de interés es un problema ya que reduce los márgenes de beneficio en un momento en el que tiene que cumplir una dura regulación financiera con los tipos de interés en mínimos históricos. Por ello, las entidades financieras españolas comenzaron a reducir los préstamos con tipos de interés variable hasta extinguirlos de la oferta de financiación. Ahora, los hipotecados pagan intereses fijos durante el primer y segundo año, y el resto a un interés variable según Euríbor, el índice que quiere eliminar el Banco Central Europeo y que es calculado de forma privada entre 16 grandes bancos de la Eurozona.

Los intereses fijos son así ostensiblemente más caros para los hipotecados, en concreto un 20% más, mientras que desde el Gobierno, por boca del ministro de Economía, Luis de Guindos, se alienta a los futuros deudores hipotecarios a contratar este tipo de préstamos bajo el argumento de que los tipos de interés en la Eurozona subirán en algún momento. No obstante, el presidente del BCE, Mario Draghi, ya ha advertido que no incrementará el precio del euro hasta asentar la recuperación de la banca, al tiempo que ha afirmado que no tiene ninguna prisa por incrementar el precio del euro, y en caso de hacerlo lo más probable es que lo haga de forma paulatina y pausada.

Para facilitar este incremento de márgenes en la banca, De Guindos abaratará el coste de los cambios en las hipotecas. A su juicio, pagar un 20% en intereses por la hipoteca es una medida que “favorecerá al consumidor”, ya que no dependerá así de la evolución del Euríbor, actualmente en mínimos históricos.

La nueva normativa se establecerá en la Ley de Crédito Inmobiliario, en la que el Ejecutivo insistirá en la transparencia en relación a los gastos y en la mejora de las condiciones para el consumidor. Ha explicado que prácticamente el 95% de las hipotecas en España están sujetas a tipos variables, ligadas al euríbor, y son préstamos a muy largo plazo, en torno a los 25 o 30 años, por lo que “los tipos no siempre van a estar donde están actualmente”. Pero hasta ahora, quienes contraten una hipoteca a tipo fijo estarán pagando de más por lo mismo.

“Ya incluso se empieza a hablar de endurecimiento de la política monetaria”, aseguró de Guindos este mes de julio. No obstante, los discursos del BCE van en la medida contraria, ya que ha dejado la puerta abierta a incrementar el programa de compra de deuda, más cuando en EE UU ya han comenzado a subir los tipos e iniciar el desmantelamiento de la política ortodoxa de los bancos centrales. En este sentido, Europa siempre llega tarde.