“La anterior gestión del Popular intentó la ampliación tres veces y no fue la solución”

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, analiza la jornada de hoy en los mercados, y las decisiones que tomó ayer el Banco Popular en su Junta.

PUBLICIDAD

Forcada ha comenzado hablando del turismo, cree que “va a ser un año magnífico, mejor de lo que se cree en general. Los conflictos geoestratégicos están favoreciendo muchísimo el tipo de turismo que España puede ofrecer. El gasto va a mejorar mucho porque el ciclo económico ha dejado las tasas de paro en niveles muy aceptables. Será un año excelente”.

Banco Popular

“Me sorprende que el enfoque sea sencillo o fácil. Sería la cuarta ampliación de capital en cinco años, y ya tendría que hacerla a inversores institucionales y no particulares. La ampliación siempre se ha considerado algo posible pero pensaba que se iba a intentar evitar. Veremos cómo responde, el precio al que puede salir es muy duro, y ese enfoque monolínea recuerda que la anterior gestión ya intentó esto tres veces y no fue una solución. Me ha sorprendido también que haya una Junta y que de repente por la tarde se nombra a un equipo de gestión sin mencionarlo en la Junta”.

Por último, el director de análisis de Bankinter ha señalado que “lo de Gamesa es algo que todos sabemos que es bueno, hemos tenido tanto tiempo Gamesa para comprar, que no me sorprende en absoluto”.