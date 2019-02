La comunidad china se manifiesta ante la Fundación BBVA contra el bloqueo de sus cuentas bancarias

“Puede que su intención fuese esa, pero no es verdad. Piden documentos y cuando se les aportan si es un extranjero que no es chino, se desbloqueaba al día siguiente, pero si es chino, no se desbloqueaba nunca”, ha asegurado en la manifestación el empresario Paco Qian, presidente de Vision Spain China.

Qian ha sido uno de los portavoces de la protesta que ha accedido al edificio del banco para hablar con sus responsables, tras lo cual ha lamentado que la entidad diga ahora que va a proceder a desbloquear las cuentas, cuando se ha negado a hacerlo durante mucho tiempo antes de esta movilización.

En opinión de Qian, la actitud del banco ha tenido tintes racistas, puesto que a algunos ciudadanos chinos que han intentado abrir cuentas en los últimos meses se les ha dicho que no se abrían “a los chinos”.

Durante la protesta, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes chinos en España, Yingwei Chen, ha exigido que se desbloqueen las cuentas “en 48 horas” a todos los ciudadanos chinos y que estos “tengan los mismos derechos que cualquier español” en su relación con los bancos.

“Nos han bloqueado masivamente las cuentas sin ninguna razón, con la única excusa de que son órdenes de arriba. No hemos recibido ninguna hoja donde nos digan por escrito por qué nos bloquean la cuenta. Es simplemente por nuestra nacionalidad china”, ha afirmado Yingwei Chen.

El director de la emisora de radio China FM, Dawei Ding, ha contado que coincidiendo con el año nuevo chino, el pasado 5 de febrero, se produjo un bloqueo masivo de cuentas “creando un malestar en la comunidad china”.

“Muchísimas personas son normales y corrientes, gente que está utilizando esa cuenta para cobrar sus nóminas y pagar sus gastos diarios. Jubilados que no pueden cobrar su pensión, o estudiantes que no pueden usar el dinero que le mandan sus padres para vivir. Estas son las personas que más están sufriendo”, ha asegurado.

ManYee Lam es asesora inmobiliaria, lleva más de 50 años en España y tiene cuenta con el BBVA desde los 18 años, además de llevar las cuentas de su empresa a través de esta entidad, y también ve una actitud racista en el bloqueo de las cuentas.

“Ellos niegan que sea por cuestiones de origen racial. Hay más de 4.000 cuentas de personas chinas bloqueadas. Gente que tiene que pagar agua, luz, gas, comida, y tienen que depender de que la gente les ayude porque no pueden sacar dinero. Las redes sociales chinas se están haciendo eco de este problema, y los inversores chinos se retraen”, ha explicado a Efe.

El BBVA levanta el bloqueo a los que aportan información