La defensa de Rato pide su absolución y denuncia la indefensión y vulneración de derechos fundamentales

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha quedado suspendido hasta septiembre, una vez que las defensas han presentado sus conclusiones finales, en las que la piden la absolución de sus defendidos y algunas, como la de Rodrigo Rato, se reservan la posibilidad de alegar vulneración de derechos fundamentales tras el cambio de criterio de la Fiscalía.

Los abogados de la treintena de acusados, entre los que figuran el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, BFA y Bankia y la firma auditora Deloitte, han entregado sus escritos a la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ratificándose en la petición de absolución de sus defendidos.

No obstante, la mayoría ha señalado que se reservan la posibilidad de alegar indefensión y vulneración de derechos fundamentales después de que la Fiscalía Anticorrupción cumpliese el pasado 22 de julio su amenaza y añadiera falsedad contable al delito de estafa a los inversores, no sólo para los cuatro administradores a los que acusaba inicialmente –Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú- sino a otros once.

El Ministerio Fiscal ha hecho suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), para elevar la petición de penas a los acusados en sus alegaciones finales respecto a su posición inicial

De este modo, elevó a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para Rodrigo Rato, haciendo suyos el Ministerio Fiscal los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.

Las defensas de la treintena de acusados han enfatizado la indefensión en la que a su juicio se encuentran los procesados, en particular aquellos a los que hasta el cambio de criterio de la Fiscalía no estaban acusados nada más que por las acusaciones particulares y populares.

Alguno de los letrados -el de Ildefonso Sánchez Barcoj- ha hablado de «giro copernicano» en la acusación, al haber añadido la Fiscalía un nuevo delito.

Los acusados se encuentran en una posición de «indefensión material absoluta, ya que la Fiscalía dice que se adhiere a las acusaciones, pero siendo estas acusaciones inexpresivas e indeterminadas y nulas por naturaleza, es imposible apoyarse en ellas», ha señalado el letrado.

El abogado de Ángel Acebes ha denunciado un fraude procesal por parte de la representante del ministerio fiscal al incluir ahora el delito de falsedad contable, aunque había «amenazado» con hacerlo desde el comienzo del plenario.

Por ello, el letrado ha pedido que no se tenga por hecha esa actuación, que considera «un fraude procesal ya que elimina las garantías de principio acusatorio»

Asimismo, ha cargado contra UPyD, uno de los que inició el proceso con una denuncia en la que se afirmaba que Acebes era consejero de BFA en el momento de la salida a Bolsa de Bankia, un hecho «falso» que permitió, a través de este tipo de artimañas, sentar al exministro en el banquillo.

Se trata de un delito «contra la administración de justicia», ha añadido.

Otro letrado ha afeado al ministerio fiscal que diera por muerta en su escrito de conclusiones finales a una persona que ha estado sentada en el banquillo durante el juicio, en referencia a la exconsejera de BFA Mercedes Rojo, un hecho que ha calificado de negligencia.