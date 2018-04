“La estructura de Santander a nivel técnico no es buena”

Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Markets, contesta a un oyente de Radio Intereconomía que preguntaba por la cotización de Banco Santander.



El especialista ha repasado también el momento que atraviesan otros valores, como ACS. “Seguimos viendo una estructura rara en ACS en cuanto a volatilidad, pero estable en cuanto a precios. Los 33 y 34 euros deberían seguir siendo el nivel a vigilar y a atacar en ACS. De cara a la zona de suelo habrá que ver qué pasa con los 28 euros, pero por fundamentales también hay que ver qué alternativas puede tener”.

Mapfre

“Es una buena alternativa en este momento. Hay inversores que pueden estimar ver a la compañía y al sector como una buena manera de invertir en el sector financiero. El 2,60 es un soporte importante. Tiene una volatilidad del 23%. Tiene que dar un golpe encima de la mesa”.

En cuanto a Santander, Cadiñanos ha señalado que “es una estructura que ahora mismo no es buena a nivel técnico. Si consiguiera los 5,33 a corto plazo podríamos ver implulsos importantes, pero si no lo hace, el objetivo es volver a atacar los 5,20. Debería estar en la zona de los 6 euros, pero los inversores no lo han considerado así, porque tampoco está mucho por fundamentales ahora mismo”.