La presidenta de la comisión que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Ana Oramas, ha recriminado a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, que haya afeado al Parlamento español y le remita a una web para conocer más datos sobre la resolución del Banco Popular.

“Esto es un parlamento nacional, que forma parte del parlamento europeo y que no se puede equiparar con despachos de abogados”, le ha dicho Oramas en nombre de todos los grupos parlamentarios.

König ha comparecido esta tarde en dicha comisión para informar de la actuación de la JUR en la resolución del Banco Popular y de su venta por 1 euro al Banco Santander y ha recibido duras críticas de todos los partidos por haber procedido con falta de transparencia.

La presidenta de la comisión le ha pedido que tenga la “consideración” de que remita al Congreso la parte del informe de valoración de Deloitte que luego determinó el precio de venta y que pretende hacer público en la página web de la JUR, después de que el Panel de Apelación independiente de este organismo le haya obligado a hacerlo.

“Nos gustaría que tuviera esa consideración y no que nos enteremos en esta web, sino que se valorara la importancia para la ciudadanía española de esta información”, le ha dicho, al tiempo que ha criticado que no haya respondido “ni una pregunta” de los portavoces parlamentarios.

Oramas ha dicho a König que no ha dado información precisa en el turno de réplica y le ha informado de que los diputados ejercerán su derecho de volver a hacer estas cuestiones por escrito para que las pueda contestar.

König no da explicaciones a 300.000 accionistas del Popular

“Ha desperdiciado una ocasión única para dar tranquilidad a 300.000 accionistas del Banco Popular y para decir que las cosas se hicieron bien y haber aclarado muchas cuestiones”, le ha recriminado Oramas, que le ha espetado que el Congreso “se ha enterado ampliamente” del caso de intervención de la JUR en dos bancos venecianos pero no del caso del Popular.

König, que en todo momento ha estado acompañada por el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha explicado que la JUR decidió que dos entidades venecianas fueran directamente al proceso de concurso ordinario porque su tamaño e influencia en el mercado financiero era menor que el que tenía el Banco Popular.

Ha puntualizado que en el caso de las entidades italianas ya se había constatado que en los últimos 3 años habían sufrido importantes situaciones de “estrés” y habían solicitado recapitalizaciones, al tiempo que habían retirado la mayor parte de su negocio.

“Llegamos a la conclusión de que en la región (Venecia) en la que actuaban había otros bancos que podrían sustituirlos y además no estaban tan vinculados al sistema financiera, o no de forma de una forma que pudiera ser perjudicial. Podían entrar en un procedimiento concursal ordinario”, ha dicho.

El informe de Deloitte, que fue clave para llevar a cabo la operación, seguirá siendo secreto en su parte vital

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, considera todo lo contrario y ha calificado de “éxito” la intervención y venta inmediata del Banco Popular al Banco Santander, pero, al mismo tiempo, se niega a desvelar íntegramente el informe elaborado por Deloitte que fue clave para llevar a cabo la operación.

A pesar de que el Congreso de los Diputados ha reclamado en varias ocasiones todos los detalles de la operación y hoy los grupos han pedido mayor transparencia por parte de la institución europea a su presidenta, König sigue defendiendo que no se conozca íntegramente el documento por razones de “confidencialidad”.

Perjudicaría al banco o iría en contra de la estabilidad financiera o contra el propio Banco Santander, ha asegurado.

Datos censurados

De momento, la JUR solo parece dispuesta a publicar a finales de este mes algunos datos más de ese documento para entender por qué se aprobó la venta del Popular al Santander por el precio simbólico de un euro, pero en ningún caso el texto íntegro.

Y más adelante, a principios de 2018, quizás en febrero, un último informe sobre los criterios de la venta, elaborado también por la consultora Deloitte, aunque para König no hay conflicto de interés y “ya se verá qué partes pueden hacerse públicas”.

La presidente la JUR ha aprovechado su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera para defender su actuación e incidir en que si no se hubiera producido la venta de Popular, el banco habría perdido su ficha bancaria, habría cerrado y los clientes no habrían tenido acceso a su dinero.

Además, se podría haber generado una inestabilidad financiera que no sólo habría afectado a España sino que podría haber contagiado a otros países, como Portugal, ha añadido.

Popular era inviable en la noche del pasado 6 de junio porque había experimentado salidas masivas de fondos en las semanas previas, ha recordado König, a la que los diputados han preguntado si las “filtraciones” desde la JUR contribuyeron a esa situación.

Las controvertidas declaraciones de König

Cabe recordar que la propia presidenta de la institución europea reconoció el 23 de mayo que la JUR vigilaba de cerca la situación de Popular y se hablaba de la posibilidad de resolver la entidad si no se producía una venta rápida.

Sobre esta cuestión, König ha marcado distancias con las informaciones publicadas y sus comentarios, que, según ella, eran mucho más generales.

Y ha insistido en que dada la inviabilidad del Popular, la JUR, en cooperación con el FROB y la Comisión Europea, actuó con rapidez y tuvo que decidir entre llevar a cabo medidas de resolución o dejar que el banco entrara en concurso.

La junta, ha relatado, decidió la primera opción que llevó como resultado la venta al Banco Santander, que permitió que, sin empleo de fondos públicos, Popular pudiera continuar su actividad y los clientes pudieron depositar y retirar el dinero en sus cuentas.

Antes de eso, ha justificado, se encargó a la consultora Deloitte un primer informe para valorar la entidad, que la JUR se ha negado desde un primer momento a publicar íntegramente.

Sólo se intereso el Santander

Y ha recordado que, al día siguiente de la adquisición, el grupo que preside Ana Botín inyectó “miles de millones de liquidez” para conseguir restaurar la confianza en el Popular.

No obstante, los diputados le han preguntado si la oferta de Santander era la mejor, después de que se haya publicado que varios inversores, entre ellos Pimco, la mayor gestora del mundo, estaban dispuestos a cubrir con Barclays y Deutsche Bank al menos la mitad de la ampliación de capital que planeaba el Banco Popular.

König, sin embargo, ha subrayado que la entidad en aprietos no presentó ningún plan de rescate, la JUR no encontró a nadie que llamara a la puerta dispuesto a ayudar al banco y no se aportó fondos de liquidez porque eso sólo habría servido para unos días.