“La sentencia sobre las cláusulas suelo no supondrá un problema financiero importante”

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, ha hablado en Capital sobre la capacidad de los bancos por la sentencia de las cláusulas suelo.

PUBLICIDAD

El portavoz de la Asociación Española de Banca, ha afirmado que los bancos “siempre están preparadas, y naturalmente siempre respetan las resoluciones judiciales. Tenemos que ver ahora cómo se materializa el proceso de devolución. No es habitual que un tribunal europeo corrija una sentencia a un tribunal español”.

Para él, no todos los bancos caen en el mismo saco, y tiende a no generalizar. “Es importante saber que la resolución se refiere a determinados casos concretos. Hoy por hoy, no es generalizable, y estarán dispuestos a acatar la sentencia”.

“Es una cantidad que no supondrá un quebrante importante para el sistema financiero”

“La verdad es que no tenemos estimaciones de si afectará a los dividendos para los accionistas. Pero en términos del sistema en su conjunto tampoco estamos hablando de una cantidad tremenda. Que suponga un quebrante importante para el sistema financiero”.

PUBLICIDAD

Para José Luis Martínez, las hipotecas españolas son ejemplo en Europa, “la realidad es que el sistema hipotecario español es un sistema profundo y transparente. Tenemos una de las hipotecas maá bajas a nivel europeo”.