Las claves de la ampliación de capital del Santander: 7.000 millones a 4,85 euros

Banco Santander ha anunciado la esperada ampliación de capital de 7.072 millones de euros para hacer frente a la compra de Banco Popular. La entidad emitirá cada nueva acción 4,85 euros, dividido en un precio nominal de 0,5 euros y una prima de emisión de 4,35.

La entidad financiera colocará 1.458 millones de nuevas acciones para la macroampliación, elevando así el número de acciones a 16.040 millones de títulos. El Banco Santander otorgará a los accionistas actuales una acción nueva por 10 antiguas del 6 al 20 de julio, día en el que comenzarían a cotizar los nuevos títulos.

Como en todo este tipo de operaciones, los accionistas podrán acudir a la ampliación de capital, vender sus derechos o realizar la llamada operación blanca, es decir, suscribir solo el importe que se obtenga con la venta de derechos. Estas operaciones son compatibles entre sí, por lo que los accionistas pueden realizar las tres vías. Banco Santander ha contratado a Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited actuarán como entidades coordinadoras globales (joint global coordinators) de la ampliación.

Tras la compra por un euro simbólico, la entidad financiera cántabra anunció la ampliación de capital en un mes. Ahora cotiza sobre los 6,2 euros por acción. El mercado dará ahora su veredicto. Santander sube en este 2017 un 23%.

Santander da a conocer su estimación de beneficio en el primer semestre: 3.600 millones, un 24% más

Por otro lado, ha dado a conocer una previsión de beneficio de 3.600 millones de euros, un 24% más respecto a enero y junio del pasado 2016. Esta estimación no está auditada, según ha explicado el banco presidido por Ana Botín.

Asimismo, señala que si no se tiene en cuenta ciertos parámetros no recurrente y negativo, el beneficio subiría un 14%, mientras que a tipos de cambio constantes, el beneficio sube en un 11%, pero también sin tener en cuenta el el impacto no recurrente.

Dejando a Banco Popular fuera del perímetro, Santander estima un aumento de ingresos 11% respecto al primer semestre de 2016, impulsados por el margen de intereses y las comisiones, que se estima que crezcan en torno a un 11% y algo más de un 16%, respectivamente.

Excluyendo el impacto del cambio de divisa, Santander proyecta que los ingresos se eleven un 7%, con un alza del 6% en los ingresos por intereses y un avance algo superior al 11% en los ingresos por comisiones.

Santander abonará dividendo el 4 de agosto

Banco Santander pagará un dividendo de 0,06 euros por título el 4 de agosto. Esta retribución irá contra los beneficios del ejercicio 2017. Los accionistas que quieran cobrarlo tendrán que poseer las acciones el martes 1 de agosto, ya que al día siguiente cotizarán sin el dividendo.