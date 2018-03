“No creo que quede un escenario positivo en Caixabank tras las consolidaciones”

Para Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Markets, podríamos ver buenos ratios en Caixabank a medio plazo, ya que de momento está perdiendo valor.



El especialista de Admiral Markets ha comenzado su análisis asegurando que “en Caixabank es más de lo mismo que en BBVA, vemos cómo de cara al medio plazo podemos ver un ratio bueno y veremos qué ocurre en los tramos de medio plazo, son dos compañías que van perdiendo valor. Las consolidaciones que tiene no creo que se queden en un escenario positivo. A mi parecer, ambas compañías pueden seguir perdiendo fuerza, aunque por fundamentales no son malas, no son de las que más destacan”.

“En Ebro Foods podría haber miedo por la incertidumbre que pueden generar todas las subidas y la sobrecompra “

“Repsol y Telefónica son dos alternativas que pueden ser positivas. En cuanto a Ebro Foods solo podríamos tener miedo por la incertidumbre que puede generar todas las subidas y la sobrecompra que tiene acumulada”.

Siguiendo con el análisis de Ebro Foods, Cadiñanos afirma que “no creo que tenga problemas para continuar con su tendencia. La parte técnica es buena y el recorrido es amplio. Dentro del sector energético también hay opciones, en general en España hay value”.