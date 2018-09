“No creo que Santander caiga hasta los mínimos de 2016, en 3,20”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, asegura que Santander todavía se encuentra lejos de los mínimos de 2016, a pesar de haber perdido soportes importantes.



El analista ha contestado a un oyente que preguntaba por BBVA y Santander. “Hay que tener paciencia. No hay soportes cerca porque han bajado mucho y digamos que han roto las zonas intermedias que habían dejado anteriormente. Los soportes importantes ya son los mínimos del 2016 que todavía están lejos, 4,50 en BBVA y 3,20 en Santander, no creo que lleguemos a ese punto”.

También apunta que “en algún momento esta caída debería tocar fondo y no me cabe duda de que aquí no hay que vender, a lo mejor toca sufrir un poco más pero salvo que esté en una situación en la que se esté poniendo en riesgo su patrimonio financiero, y a lo mejor tuviera que reducir algunas posiciones y rescatar algo del dinero para tenerlo más a salvo, por lo demás hay que mantenerse y esperar a que se produzca una reacción”.

Solaria

“Por un lado más fundamental Solaria ha tenido una subida espectacular que se explica porque tiene un plan de crecimiento muy agresivo. En mi opinión…después de una subida como esta veo difícil que el valor pueda seguir progresando al menos a corto plazo”.