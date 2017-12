“No entraría en Bankinter, está demasiado cerca de la resistencia”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, considera que Bankinter está mostrando indecisión, ya que lleva desde marzo en un rango muy lateral.



PUBLICIDAD

El analista de APTA Negocios también ha hablado de otros títulos de menor capitalización como Corporación Financiera Alba. “No me extraña que esté aburrida, no parece especialmente peligroso, pero es que en precios de cierre se está moviendo entre 51,50 y 48,25, pero tiene salir de ese lateral para que nos dé alguna pista dentro del plano tendencial. A lo mejor podría ser bueno salirse y buscar alguna compañía que esté más en tendencia”.

Bankinter

“Está mostrando indecisión como todo el índice sectorial europeo, lleva desde marzo en un rango lateral brutal. No nos aporta demasiado y en el aspecto tendencial seguía moviéndose en lateral. Bankinter dentro del continuo de la banca española a mí es de los pocos que me agradan. Ahora mismo no lo tocaría, si se va por debajo de 7,85. No entraría ahora porque está demasiado cerca de la resistencia, y ahí no se entra”.

En cuanto a Siemens, asegura que “está tanteando un soporte de corto plazo en la zona de 112,50, de perderlo lo más probable es que pudiera buscar la zona de 108, pero en todo caso no creo que transmita mucha confianza para entrar en el momento actual”.